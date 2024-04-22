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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Климатолог Иошпа заявил о похолоданиях в Ростовской области в конце апреля

Дожди и лютые похолодания накроют Ростовскую область в конце апреля

22 апреля 2024, 16:33
Фото: 1MI

Климатолог Иошпа заявил о похолоданиях в Ростовской области в конце апреля

В Ростовской области в конце апреля опустится температура воздуха и начнутся дожди, но к майским праздникам ситуация изменится, следует из прогнозов климатолога Александра Иошпы.

Он сообщил «КП-Ростов-на-Дону», что в конце апреля в донском регионе ожидаются осадки и понижение температуры, но по мере приближения к майским праздникам погода должна улучшиться.

Следующий циклон может прийти в регион в середине недели. Так, 27 и 28 апреля ожидаются дожди, причем интенсивность осадков будет выше, чем в середине месяца. Тем не менее, к 29–30 апреля погода снова должна стать более благоприятной.

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По прогнозам, ближе к маю на территории области ожидается антициклон. Будет ясная погода с приятной температурой. Осадков не стоит ждать, утренняя температура будет колебаться от +8 до +10 градусов, а днем — от +17 до +20 градусов.

Ранее в части региона вводили режим ЧС из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дожди
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