Дожди и лютые похолодания накроют Ростовскую область в конце апреля

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Он сообщил «КП-Ростов-на-Дону», что в конце апреля в донском регионе ожидаются осадки и понижение температуры, но по мере приближения к майским праздникам погода должна улучшиться.
Следующий циклон может прийти в регион в середине недели. Так, 27 и 28 апреля ожидаются дожди, причем интенсивность осадков будет выше, чем в середине месяца. Тем не менее, к 29–30 апреля погода снова должна стать более благоприятной.
По прогнозам, ближе к маю на территории области ожидается антициклон. Будет ясная погода с приятной температурой. Осадков не стоит ждать, утренняя температура будет колебаться от +8 до +10 градусов, а днем — от +17 до +20 градусов.
Ранее в части региона вводили режим ЧС из-за непогоды.