Илья Резник осудил Пугачеву за побег из России в день ее юбилея

День рождения Аллы Пугачевой в этом году оказался омрачен неоднозначными высказываниями со стороны ее коллег и друзей по шоу-бизнесу. Вместо теплых поздравлений, именинница получила немало «своеобразных» пожеланий, в которых ей напоминали о ее переезде из России, сообщает newia.ru.