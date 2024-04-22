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Юбилей Пугачевы омрачился критикой ее бывших соратников

Илья Резник осудил Пугачеву за побег из России в день ее юбилея

22 апреля 2024, 20:13
Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Юбилей Пугачевы омрачился критикой ее бывших соратников
День рождения Аллы Пугачевой в этом году оказался омрачен неоднозначными высказываниями со стороны ее коллег и друзей по шоу-бизнесу. Вместо теплых поздравлений, именинница получила немало «своеобразных» пожеланий, в которых ей напоминали о ее переезде из России, сообщает newia.ru.

Один из самых резких комментариев прозвучал от поэта-песенника Ильи Резника. В интервью он открыто осудил позицию Аллы Борисовны, заявив, что «жалеет» ее и хотел бы видеть великой русской певицей, а не сбежавшей из страны.

«Алла могла уйти из жизни — дай Бог, не скоро — великой русской певицей. А сейчас… Мою позицию она знает», — резюмировал Резник.
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Многие поклонники Примадонны отметили, что теперь принимать поздравления от коллег ей стало непросто. Однако некоторые встали на защиту Резника, полагая, что Пугачева сама понимала, к каким последствиям может привести ее решение об эмиграции.

Очевидно, что день рождения Аллы Борисовны в этом году обрел явный политический оттенок. Вместо теплых слов и добрых пожеланий, ей пришлось столкнуться с упреками и намеками на ее непростое положение.

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