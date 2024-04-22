Илья Резник осудил Пугачеву за побег из России в день ее юбилея

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
Один из самых резких комментариев прозвучал от поэта-песенника Ильи Резника. В интервью он открыто осудил позицию Аллы Борисовны, заявив, что «жалеет» ее и хотел бы видеть великой русской певицей, а не сбежавшей из страны.
«Алла могла уйти из жизни — дай Бог, не скоро — великой русской певицей. А сейчас… Мою позицию она знает», — резюмировал Резник.
Многие поклонники Примадонны отметили, что теперь принимать поздравления от коллег ей стало непросто. Однако некоторые встали на защиту Резника, полагая, что Пугачева сама понимала, к каким последствиям может привести ее решение об эмиграции.
Очевидно, что день рождения Аллы Борисовны в этом году обрел явный политический оттенок. Вместо теплых слов и добрых пожеланий, ей пришлось столкнуться с упреками и намеками на ее непростое положение.
Ранее стало известно, каких специалистов могут заменить роботы в Ростовской области.