Инвестировать в квартиры в Таганроге оказалось выгоднее, чем в Москве

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Эксперты рассчитали доходность недвижимости. Там учитывался рост стоимости однокомнатных квартир и арендные платежи за период с 2021 по 2023 год. При этом в расчет не вошли налоги, расходы на ЖКУ и капитальный ремонт.
Этот показатель в Таганроге составил 23,8% годовых, а без учета сдачи жилья в аренду — 20,7%.
Таким образом, Таганрог оказался одним из самых привлекательных городов для инвестиций в жилую недвижимость. Он уступил лишь Норильску (28,9% с арендой и 20,6% без нее) и Горно-Алтайску (23,9% и 20,7% соответственно).
На этом фоне показатели соседних Ростова-на-Дону и Краснодара выглядят менее впечатляюще. Ростов занял лишь 28-е место со среднегодовой доходностью 15,5% (12,2% без аренды), а Краснодар расположился на 72-й строчке с 9,3% (5,2%). Не велик процент и в Москве — чуть больше одного.
Ранее стало известно, что в старом аэропорту Ростова построят 1,8 млн квадратных метров квартир.