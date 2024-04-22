Инвестировать в квартиры в Таганроге оказалось выгоднее, чем в Москве

На этом фоне показатели соседних Ростова-на-Дону и Краснодара выглядят менее впечатляюще. Ростов занял лишь 28-е место со среднегодовой доходностью 15,5% (12,2% без аренды), а Краснодар расположился на 72-й строчке с 9,3% (5,2%). Не велик процент и в Москве — чуть больше одного.