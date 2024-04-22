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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Инвестировать в квартиры в Таганроге оказалось выгоднее, чем в Москве

Инвестировать в квартиры в Таганроге оказалось выгоднее, чем в Москве

22 апреля 2024, 11:42
Фото: wikimedia.org
Инвестировать в квартиры в Таганроге оказалось выгоднее, чем в Москве
Таганрог занял третье место в рейтинге российских городов по среднегодовой доходности инвестиций в квартиры за последние три года, сообщается в исследовании РИА «Новости».

Эксперты рассчитали доходность недвижимости. Там учитывался рост стоимости однокомнатных квартир и арендные платежи за период с 2021 по 2023 год. При этом в расчет не вошли налоги, расходы на ЖКУ и капитальный ремонт.

Этот показатель в Таганроге составил 23,8% годовых, а без учета сдачи жилья в аренду — 20,7%.

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Таким образом, Таганрог оказался одним из самых привлекательных городов для инвестиций в жилую недвижимость. Он уступил лишь Норильску (28,9% с арендой и 20,6% без нее) и Горно-Алтайску (23,9% и 20,7% соответственно).

На этом фоне показатели соседних Ростова-на-Дону и Краснодара выглядят менее впечатляюще. Ростов занял лишь 28-е место со среднегодовой доходностью 15,5% (12,2% без аренды), а Краснодар расположился на 72-й строчке с 9,3% (5,2%). Не велик процент и в Москве — чуть больше одного.

Ранее стало известно, что в старом аэропорту Ростова построят 1,8 млн квадратных метров квартир.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Квартиры#Таганрог#Рейтинг#Инвестиции#Аэропорт#Налоги#Краснодар#Аренда#Города
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