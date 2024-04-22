Культурная адаптация мигрантов на Дону выходит на новый уровень

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Помимо сотрудников регионального правительства, в ее состав вошли 15 представителей всех исполнительных органов и федеральных структур, задействованных в работе с мигрантами. Проходило заседание в режиме видео-конференц-связи под председательством заместителя губернатора Михаила Корнеева.
В начале заседания замглавы региона сразу обозначил пять ключевых задач нового коллегиального совещательного органа. Среди них: помощь иностранным гражданам в освоении русского языка и истории России, участие в формировании у мигрантов правовой культуры, приобщение их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также создание условий для усвоения ими общепризнанных в российском обществе норм поведения.
По мнению Михаила Корнеева, важно развивать инфраструктуру, обеспечивающую социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, и совершенствовать взаимодействие органов публичной власти с институтами гражданского общества и бизнес-структурами. Кроме того, необходимо организовать обмен опытом между муниципальными образованиями по данным вопросам.
— Это новое направление в деятельности исполнительных органов Ростовской области. Сейчас нам необходимо выстроить цельную региональную систему работы по социальной и культурной адаптации иностранных граждан с учетом предложений всех заинтересованных министерств и ведомств, а также имеющегося положительного опыта муниципальных образований, — отметил заместитель губернатора.
Он также поставил ряд конкретных задач главам городских округов и муниципальных районов Ростовской области.