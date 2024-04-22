Культурная адаптация мигрантов на Дону выходит на новый уровень

В начале заседания замглавы региона сразу обозначил пять ключевых задач нового коллегиального совещательного органа. Среди них: помощь иностранным гражданам в освоении русского языка и истории России, участие в формировании у мигрантов правовой культуры, приобщение их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также создание условий для усвоения ими общепризнанных в российском обществе норм поведения.