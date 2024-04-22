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Published Сегодня, 04:55

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Массовая потасовка произошла на матче «Ростов» — «Спартак»

Массовая потасовка произошла на матче «Ростов» — «Спартак»

22 апреля 2024, 04:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону после футбольного матча произошла потасовка, участниками которой стали несколько человек, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Игра состоялась между командами «Ростов» и «Спартак» в рамках чемпионата России. Ростовчане проиграли со счетом 1:5.

Теперь Telegram-канал написал, что на одной из трибун произошел конфликт, в котором участвовали несколько человек. Они толкались, хватали друг друга и выясняли отношения.

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«Рядом с местом, где раньше сидели активные фанаты, появились новые товарищи в желтом. После матча со „Спартаком“ они поссорились с другими болельщиками», — говорится в публикации.

Добавим, что официальной информации о конфликте не поступало.

Ранее неадекватный пассажир избил битой таксиста в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Футбол#Ростов#Массовая потасовка#Спартак
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