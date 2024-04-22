Массовая потасовка произошла на матче «Ростов» — «Спартак»

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Игра состоялась между командами «Ростов» и «Спартак» в рамках чемпионата России. Ростовчане проиграли со счетом 1:5.
Теперь Telegram-канал написал, что на одной из трибун произошел конфликт, в котором участвовали несколько человек. Они толкались, хватали друг друга и выясняли отношения.
«Рядом с местом, где раньше сидели активные фанаты, появились новые товарищи в желтом. После матча со „Спартаком“ они поссорились с другими болельщиками», — говорится в публикации.
Добавим, что официальной информации о конфликте не поступало.
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