Мэр Алексей Копайгородский рассказал, как в Сочи отметят 9 Мая

По словам мэра Алексея Копайгородского, праздничная программа в честь 9 Мая в Сочи будет насыщенной. Запланировано более 120 различных мероприятий. В их числе — возложение цветов к памятникам в населенных пунктах региона, работа полевой кухни, где всех желающих будут угощать традиционной солдатской кашей. Акция «Бессмертный полк» в 2024 году, как рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский, пройдет в цифровом формате. Также в честь праздника запланирован и автопробег.