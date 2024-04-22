Мэр Алексей Копайгородский рассказал, как в Сочи отметят 9 Мая

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Как рассказал на заседании Алексей Сергеевич Копайгородский, в честь 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны будут перечислены специальные выплаты. Для соответствующих целей из бюджета Сочи уже выделено порядка 50 млн рублей. Мэр Алексей Копайгородский отметил, что сочинская администрация на регулярной основе поддерживает ветеранов. В частности, за каждым участником Великой Отечественной войны, проживающим в Сочи, закреплен куратор от городской администрации.
По словам мэра Алексея Копайгородского, праздничная программа в честь 9 Мая в Сочи будет насыщенной. Запланировано более 120 различных мероприятий. В их числе — возложение цветов к памятникам в населенных пунктах региона, работа полевой кухни, где всех желающих будут угощать традиционной солдатской кашей. Акция «Бессмертный полк» в 2024 году, как рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский, пройдет в цифровом формате. Также в честь праздника запланирован и автопробег.
В рамках празднования 9 Мая запланировано проведение спортивных мероприятий, выставок, фестивалей. Одним из основных мероприятий праздника станет традиционный концерт, в котором, как рассказал мэр Алексей Сергеевич Копайгородский, примут участие коллективы и исполнители из Сочи. Они выступят прямо под окнами ветеранов Великой Отечественной войны.
Накануне мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказывал о подготовке города к новому курортному сезону, в частности сообщил о планах по открытию новых объектов развлекательной инфраструктуры, пляжей. Активная деятельность Алексея Копайгородского на посту мэра Сочи получает высокие оценки со стороны горожан и экспертов, в частности градоначальник вошел в список наиболее эффективных российских управленцев.