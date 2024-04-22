Момент страшной аварии с автобусом в Ростовской области попал на видео

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В ролике автобус ехал по своей полосе, после чего врезался в легковой автомобиль. Рядом находились несколько человек, они успели отскочить.
Авария произошла утром в понедельник, 22 апреля, когда водитель автобуса направлялся из Новочеркасска в Донской. Он протаранил автомобиль ВАЗ, остановившийся из-за поломки.
После этого легковушка врезалась в Daewoo Nexia, которая должна была ее буксировать. Это привело к гибели пассажира иномарки, находившегося между автомобилями. Еще три человека получили травмы.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
До этого один человек погиб в столкновении грузовиков на трассе в Ростовской области.