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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Момент страшной аварии с автобусом в Ростовской области попал на видео

Момент страшной аварии с автобусом в Ростовской области попал на видео

22 апреля 2024, 10:18
Фото: Unsplash / видео ТГ-канал don_mash
Момент страшной аварии с автобусом в Ростовской области попал на видео
В Интернете появилось видео, на котором показана смертельная авария с автобусом в Ростовской области, сообщили в региональном УГИБДД.

В ролике автобус ехал по своей полосе, после чего врезался в легковой автомобиль. Рядом находились несколько человек, они успели отскочить.

Авария произошла утром в понедельник, 22 апреля, когда водитель автобуса направлялся из Новочеркасска в Донской. Он протаранил автомобиль ВАЗ, остановившийся из-за поломки.

После этого легковушка врезалась в Daewoo Nexia, которая должна была ее буксировать. Это привело к гибели пассажира иномарки, находившегося между автомобилями. Еще три человека получили травмы.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

До этого один человек погиб в столкновении грузовиков на трассе в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Происшествия
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