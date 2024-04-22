МСЮ: В следующем году на ростовских улицах станет еще больше тюльпанов

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Благодаря стараниям специалистов компании в 2023 году, этой весной в ростове распустились 1 миллион 400 тюльпанов, которые поразили своей красотой всех горожан.
Несколько лет назад, в 2021 году глава Администрации Ростова-на-Дону заложил новую традицию — день тюльпанонасаждения. Компания «МСЮ» откликнулась на инициативу и уже в прошлом году, заложила в почву 1 400 000 луковиц многолетних цветов по всем городу.
Генеральный директор ООО «МСЮ» Георгий Кобзев отмечает, что для компании тюльпанонасаждение хотя и новая традиция, но очень приятная.
— Мы готовы увеличить территорию, засаженную тюльпанами, главное — чтобы нашлось для этого место. Для нас — как для генерального подрядчика по уборке улиц города — важно, чтобы в Ростове было не только чисто, но и красиво. Именно поэтому, помимо тюльпанов, в прошлом году мы высадили более 5000 тысяч роз, около миллиона однолетних цветов, сотни и тысячи деревьев и кустарников, — говорит Георгий Кобзев.
Добавим, что компания «МСЮ» является генеральным подрядчиком по уборке, содержанию и обслуживанию объектов улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, а также объектов озеленения на территории донской столицы. Компания работает с 2019 года и уже стала победителем объединенного конкурса на содержание, благоустройство и озеленение нашего города.