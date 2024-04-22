МСЮ: В следующем году на ростовских улицах станет еще больше тюльпанов

— Мы готовы увеличить территорию, засаженную тюльпанами, главное — чтобы нашлось для этого место. Для нас — как для генерального подрядчика по уборке улиц города — важно, чтобы в Ростове было не только чисто, но и красиво. Именно поэтому, помимо тюльпанов, в прошлом году мы высадили более 5000 тысяч роз, около миллиона однолетних цветов, сотни и тысячи деревьев и кустарников, — говорит Георгий Кобзев.