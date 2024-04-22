«Наплодят обманутых людей»: губернатор высказался о застройщике «МСК» в Ростове

«Вижу трудности „МСК“, но они должны отрабатывать эти темы. На особое сопровождение город должен брать… Все эти площадки. Разрешать двигаться дальше без завершения, ну вообще то непростая история. Они нам сейчас наплодят громадное количество обманутых людей и потом все это ляжет на город», — прокомментировал губернатор.