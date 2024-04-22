«Наплодят обманутых людей»: губернатор высказался о застройщике «МСК» в Ростове

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Местный житель пожаловался на срыв сроков сдачи ЖК «Город у реки» от застройщика «МСК». Он еще в 2020 году купил квартиру в строящемся доме, а срок сдачи был указан 31 января 2022 года. Но свое жилье он не получил, а сроки переносили два раза.
«Сейчас срок анонсирован на 30 апреля 2024 года. Но на строительной площадке нет никакого активного движения. У нас большие финансовые расходы на ипотеку, аренду жилья, на судебные расходы», — заявил ростовчанин и добавил, что застройщик обратную связь не дает.
После этого губернатор поинтересовался этой темой у главы региональной службы государственного строительного надзора региона Ярослава Кулика. Тот сообщил, что сейчас срок стоит 30 июня из-за очередного переноса.
Он добавил, что здания находятся в высокой степени готовности, а рабочие трудятся внутри помещений. Поэтому их и не видно с улицы.
Губернатор попросил его не вставать на сторону застройщика, так как тот постоянно переносит сроки. Глава региона попросил Кулика обеспечить завершение работ.
«Вижу трудности „МСК“, но они должны отрабатывать эти темы. На особое сопровождение город должен брать… Все эти площадки. Разрешать двигаться дальше без завершения, ну вообще то непростая история. Они нам сейчас наплодят громадное количество обманутых людей и потом все это ляжет на город», — прокомментировал губернатор.
Ранее стало известно, что за месяц квадратный метр новостройки в Ростове подорожал до 138 тысяч рублей.