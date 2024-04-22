Потанин: Китай передаст «Норникелю» технологии для литиевых батарей

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Потанин отметил, что запуск программы был сопряжен с трудностями, вызванными отказом со стороны западных партнеров исполнять свои обязательства. Тем не менее предприятию удалось достичь заложенных в проекте технических параметров и обеспечить более чем 99 процентов улавливания серы, сообщает interfax.ru.
Данная технология широко применяется в промышленности. Выход на проектные показатели позволит снизить выбросы в Норильске на 45 процентов, что соответствует улавливанию около 1 миллиона тонн диоксида серы.
Кроме того, компания «Норникель» выполнит все свои обязательства перед государством в рамках предусмотренной программы, заявил Владимир Потанин.
Руководитель предприятия отметил переосмысление стратегии компании за последние четыре года под влиянием пандемии и санкций, введенных против российской цветной металлургии. Для противодействия этим изменениям необходимо использовать специфические методы. Например, установление сотрудничества с Китаем. Он уточнил, что производство плавильных мощностей по медному концентрату будет частично перемещено на территорию КНР.
Этот шаг позволит приблизить конечный продукт к месту его потребления. Потанин пояснил, что товары будут продаваться под китайским брендом, и это усложнит применение к ним санкций.
Кроме этого, перемещение плавильного производства ближе к рынкам сбыта позволит предприятию внедрять новые технологии в производство батарейных материалов.
«Норникель» и «Росатом» планируют применять эти технологии в производстве катодных материалов и батарей, используя литий из Колмозерского месторождения. Потанин подчеркнул важность производства батарей для развития транспорта и промышленности. Производство серы будет перенесено в Китай из-за экономической нецелесообразности и вреда окружающей среде.
Благодаря перемещению производства серы за пределы России предприятие получит возможность продлить цепочку создания стоимости и получить продвинутые необходимые компетенции.
Потанин отметил, что перенос части производства также поможет преодолеть препятствие для развития Надеждинского металлургического комбината. Остается площадка для третьей очереди, которая будет нужна к 2030 году, когда наступит время для расширения производства и, следовательно, увеличения налоговых поступлений.
Кроме того, необходимо будет решить вопрос с кадрами, поскольку новое международное сотрудничество потребует дополнительных компетенций. Прежде всего, увеличится спрос на инженеров и специалистов в области информационных технологий.
Проект позволит избежать значительных убытков, связанных с трудностями в расчетах, отказами от поставок, скидками на металл и накоплением товарных запасов, сказал Владимир Потанин.
После завершения проекта доходы «Норникеля» увеличатся на 20 процентов по сравнению с началом 2022 года.
«Мы создаем СП [совместное производство] с международными партнерами. Это означает, что мы будем получать долю в доходах международных проектов и значительную часть из них возвращать в виде дивидендов в Россию для инвестиций внутри страны», — отметил Владимир Потанин.
В заключение он подчеркнул, что о проекте было доложено на всех уровнях, включая главу государства и председателя правительства. В настоящее время ведется обсуждение проекта с профильными министерствами.