Потанин: Китай передаст «Норникелю» технологии для литиевых батарей

Руководитель предприятия отметил переосмысление стратегии компании за последние четыре года под влиянием пандемии и санкций, введенных против российской цветной металлургии. Для противодействия этим изменениям необходимо использовать специфические методы. Например, установление сотрудничества с Китаем. Он уточнил, что производство плавильных мощностей по медному концентрату будет частично перемещено на территорию КНР.