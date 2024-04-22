rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Преимущества покупки квартиры в ЖК «Панорама на Театральном» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Преимущества покупки квартиры в ЖК «Панорама на Театральном» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

22 апреля 2024, 14:06
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8JtP7e
Для покупателей квартир в новом жилом комплексе бизнес-класса «Панорама на Театральном» есть выгодные предложения.

1. Ипотека по ставке 2,2% без удорожания — это уникальная возможность для покупателей получить выгодные условия кредитования.

2. Лучшее планировочное решение квартир — вы сможете выбрать квартиру, которая идеально подойдет под ваши потребности и предпочтения.

3. Жилой комплекс бизнес-класса — вы получите высокий уровень комфорта, удобства и качественные условия проживания.

4. Привлекательное расположение — жилой комплекс находится в центре города, рядом с основными достопримечательностями и инфраструктурой.

Не упустите шанс приобрести свою мечту — квартиру в новом жилом комплексе класса «Панорама на Театральном» на выгодных условиях!

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Оставьте заявку по тел: 8(863)204-04-59

Ипотечные специалисты ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» помогут Вам подобрать оптимальную кредитную программу и проконсультируют Вас в офисах продаж!

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Подробности о проекте на сайте.

Следите за новостями | актуальными предложениями в социальных сетях ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»:

#Илья Протвинов
Подпишитесь
Проезд по М-4 «Дон» резко подорожает, а на СВО предложили отдавать машины нарушителей
Сегодня, 15:20
Перепады температур от +12 до +30 градусов ожидаются в Ростовской области
Сегодня, 13:59
В Ростове по Нариманова люди ходят с шокерами, чтобы защититься от стаи собак
Сегодня, 11:25
Момент страшной аварии с автобусом в Ростовской области попал на видео
Сегодня, 10:18
Центральный аппарат СК отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:11
Море цветов и красок подарит ростовчанам цветущий «Весенний сад»
Сегодня, 12:06
"