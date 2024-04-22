Ростовский фотограф снял на камеру редкую комету

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Здесь говорится о комете 12Р Понса-Брукса, которая считается редкой. На одном из опубликованных в Интернете снимков на звездном небе видно яркую полосу.
А на другой фотографии показана светящаяся точка. Пользователи в комментариях начали интересоваться, как фотограф понял, что это именно та комета.
«Это знамение. Скоро подорожает проезд», — пошутили пользователи в комментариях.
«Какая красота, скоро лето, тепло, небо, звезды, благодать», — заявили местные жители.
Согласно открытым данным, объект Понса-Брукса — это короткопериодическая комета, которая за историю астрономии возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы уже в 4-й раз.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области увидят метеорный поток Эта-Аквариды.