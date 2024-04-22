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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Ростовский фотограф снял на камеру редкую комету

Ростовский фотограф снял на камеру редкую комету

22 апреля 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney
Ростовский фотограф снял на камеру редкую комету
В Ростове-на-Дону одному из фотографов удалось запечатлеть на камеру комету, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

Здесь говорится о комете 12Р Понса-Брукса, которая считается редкой. На одном из опубликованных в Интернете снимков на звездном небе видно яркую полосу.

А на другой фотографии показана светящаяся точка. Пользователи в комментариях начали интересоваться, как фотограф понял, что это именно та комета.

«Это знамение. Скоро подорожает проезд», — пошутили пользователи в комментариях.

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«Это знамение. Скоро подорожает проезд», —пошутили пользователи в комментариях.«Это знамение. Скоро подорожает проезд», —пошутили пользователи в комментариях.
«Это знамение. Скоро подорожает проезд», —пошутили пользователи в комментариях.
Фото: ВК"Это Ростов!»

«Какая красота, скоро лето, тепло, небо, звезды, благодать», — заявили местные жители.

Согласно открытым данным, объект Понса-Брукса — это короткопериодическая комета, которая за историю астрономии возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы уже в 4-й раз.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области увидят метеорный поток Эта-Аквариды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Комета#Ростов#Фотограф#Камера
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