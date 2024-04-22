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Published Сегодня, 17:43

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Школа загорелась в Ростове-на-Дону

Школа загорелась в Ростове-на-Дону

22 апреля 2024, 17:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошло возгорание в школе на проспекте Ленина, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался в понедельник, 22 апреля, в школе №93. Здесь на площади один квадратный метр загорелась дверь в спортивном зале.

По информации управления, пожар удалось ликвидировать. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Появились кадры страшного пожара в историческом центре Ростова
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Всего из здания эвакуировать пять человек — это персонал образовательного учреждения. О причинах возгорания информации не было.

Ранее появились кадры страшного пожара в историческом центре Ростова. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого на видео попал страшный пожар, охвативший этажи в высотке на Нансена в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Происшествия
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