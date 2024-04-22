Школа загорелась в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Пожар начался в понедельник, 22 апреля, в школе №93. Здесь на площади один квадратный метр загорелась дверь в спортивном зале.
По информации управления, пожар удалось ликвидировать. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Всего из здания эвакуировать пять человек — это персонал образовательного учреждения. О причинах возгорания информации не было.
Ранее появились кадры страшного пожара в историческом центре Ростова. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого на видео попал страшный пожар, охвативший этажи в высотке на Нансена в Ростове.