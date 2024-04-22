rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Способные достать до Ростова-на-Дону ракеты ATACMS могут дать Украине в апреле

Способные достать до Ростова-на-Дону ракеты ATACMS могут дать Украине в апреле

22 апреля 2024, 06:47
Фото: mil.ru
Способные достать до Ростова-на-Дону ракеты ATACMS могут дать Украине в апреле
Киев может в ближайшие дни получить ракеты ATACMS в рамках помощи от США, сообщает «Газета.ру».

Издание со ссылкой на сенат США пишет, что передать ракеты могут уже на следующей неделе. Ранее был принят соответствующий законопроект, но его должны одобрить сенаторы, а после подписать президент.

«Ракеты и другое оружие могут передать с американских складов в Германии по железной дороге», — уточнило издание.

Военные сбили над Ростовской областью около сотни беспилотников и ракет
Узнать подробнее

Отмечается, что в Америке готовились к передаче ракет два месяца. Добавим, что официальной информации о возможной доставке вооружения Украине не поступало.

Дальность ATACMS составляет около 300 километров. Однако сами американцы говорили, что они для ВСУ оказались неэффективны. А причиной являются меры России по отражению возможных атак.

Читайте также:
Военные сбили над Ростовской областью около сотни беспилотников и ракетДвигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Украина#Ростов#Происшествия#ATACMS
Подпишитесь
Массовая потасовка произошла на матче «Ростов» — «Спартак»
Сегодня, 04:55
Теплая погода сохранится в Ростовской области в конце апреля
Сегодня, 05:59
Тренер Карпин объяснил разгромное поражение «Ростова» от «Спартака»
Сегодня, 05:37
Жители Ростовской области стали все реже жениться и чаще разводиться
Вчера, 16:10
Рекордные суммы автокредитов набрали жители Ростовской области в 2024 году
Вчера, 15:45
В центре Ростова мужчина набросился с ножом на прохожего
Вчера, 14:31
"