Способные достать до Ростова-на-Дону ракеты ATACMS могут дать Украине в апреле

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Издание со ссылкой на сенат США пишет, что передать ракеты могут уже на следующей неделе. Ранее был принят соответствующий законопроект, но его должны одобрить сенаторы, а после подписать президент.
«Ракеты и другое оружие могут передать с американских складов в Германии по железной дороге», — уточнило издание.
Отмечается, что в Америке готовились к передаче ракет два месяца. Добавим, что официальной информации о возможной доставке вооружения Украине не поступало.
Дальность ATACMS составляет около 300 километров. Однако сами американцы говорили, что они для ВСУ оказались неэффективны. А причиной являются меры России по отражению возможных атак.