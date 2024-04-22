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Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

В Ростове-на-Дону потеплеет до +29 градусов 25 февраля

Стало известно, когда начнется резкое потепление в Ростове

22 апреля 2024, 17:59
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону потеплеет до +29 градусов 25 февраля

В Ростове-на-Дону ожидается потепление в середине этой недели, но будет облачная погода, сообщили синоптики.

Во вторник в городе будет солнечная погода, а воздух прогреется до +20 градусов. Порывы ветра составят пять метров в секунду.

В среду потеплеет до +23 градусов, но солнце скроется за облаками. А в четверг температура поднимется до +29 градусов, ветер усилится до 6 метров в секунду.

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После этого начнутся похолодания и к выходным температура упадет до +26 градусов. В ночное время будет холодать до +15 градусов.

В ночь на воскресенье ожидаются дожди, которые прекратятся ближе к утру.

Ранее глава Таганрога Фатеев заявлял о возможных подтоплениях в городе из-за непогоды.

До этого в части донского региона вводили режим ЧС из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Синоптики#Потепление
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