Стало известно, когда начнется резкое потепление в Ростове

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Во вторник в городе будет солнечная погода, а воздух прогреется до +20 градусов. Порывы ветра составят пять метров в секунду.
В среду потеплеет до +23 градусов, но солнце скроется за облаками. А в четверг температура поднимется до +29 градусов, ветер усилится до 6 метров в секунду.
После этого начнутся похолодания и к выходным температура упадет до +26 градусов. В ночное время будет холодать до +15 градусов.
В ночь на воскресенье ожидаются дожди, которые прекратятся ближе к утру.
Ранее глава Таганрога Фатеев заявлял о возможных подтоплениях в городе из-за непогоды.
До этого в части донского региона вводили режим ЧС из-за непогоды.