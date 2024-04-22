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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Стоимость проезда по М-4 «Дон» резко вырастет в Ростовской области с 23 апреля

Стоимость проезда по М-4 «Дон» резко вырастет в Ростовской области с 23 апреля

22 апреля 2024, 12:03
Фото: Правительство Ростовской области
Стоимость проезда по М-4 «Дон» резко вырастет в Ростовской области с 23 апреля
В Ростовской области изменят в большую сторону стоимость проезда по трассе М-4 «Дон», сообщает «Автодор».

Ежегодная индексация пройдет с 23 апреля, а причиной назвали инфляцию. В среднем стоимость одного километра пути вырастет на 8%.

С понедельника по четверг на М-4 «Дон» будет действовать сниженный тариф. Проезд в эти периоды окажется на 10-20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье.

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В компании уточнили, что деньги, полученные от взимания платы за проезд машин, направляются на обслуживание и ремонт автомобильных дорог.

Ранее RostovGazeta писала, что заторы могут образоваться на М-4 «Дон» после того, как начнутся работы по реконструкции.

До этого появилась информация, что на участке М-4 «Дон» в донском регионе разрешили набирать скорость 110 километров в час.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автодор
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