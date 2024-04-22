Стоимость проезда по М-4 «Дон» резко вырастет в Ростовской области с 23 апреля

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Ежегодная индексация пройдет с 23 апреля, а причиной назвали инфляцию. В среднем стоимость одного километра пути вырастет на 8%.
С понедельника по четверг на М-4 «Дон» будет действовать сниженный тариф. Проезд в эти периоды окажется на 10-20% дешевле, чем с пятницы по воскресенье.
В компании уточнили, что деньги, полученные от взимания платы за проезд машин, направляются на обслуживание и ремонт автомобильных дорог.
Ранее RostovGazeta писала, что заторы могут образоваться на М-4 «Дон» после того, как начнутся работы по реконструкции.
До этого появилась информация, что на участке М-4 «Дон» в донском регионе разрешили набирать скорость 110 километров в час.