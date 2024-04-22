Теплая погода сохранится в Ростовской области в конце апреля

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В понедельник, 22 апреля, воздух прогреется до +22 градусов, будет солнечная погода. Но во вторник небо затянет облаками, температура не изменится.
К четвергу воздух прогреется до +24 градусов и будет облачно. Может усилиться ветер до шести метров в секунду.
Теплее всего на этой неделе будет в субботу, когда столбики термометров покажут +25 градусов. В регион вернется солнечная погода, а ветер станет уже не таким сильным.
Добавим, что в ночное время температура будет составлять около +15 градусов.
Ранее RostovGazeta писала, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.