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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Теплая погода сохранится в Ростовской области в конце апреля

Теплая погода сохранится в Ростовской области в конце апреля

22 апреля 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области на этой неделе обещают теплую погоду с температурой до +25 градусов, следует из прогноза синоптиков.

В понедельник, 22 апреля, воздух прогреется до +22 градусов, будет солнечная погода. Но во вторник небо затянет облаками, температура не изменится.

К четвергу воздух прогреется до +24 градусов и будет облачно. Может усилиться ветер до шести метров в секунду.

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Теплее всего на этой неделе будет в субботу, когда столбики термометров покажут +25 градусов. В регион вернется солнечная погода, а ветер станет уже не таким сильным.

Добавим, что в ночное время температура будет составлять около +15 градусов.

Ранее RostovGazeta писала, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз#Теплая погода
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