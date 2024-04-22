Тренер Карпин объяснил разгромное поражение «Ростова» от «Спартака»

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Матч состоялся на стадионе «Ростов-Арена» в рамках чемпионата России. «Спартаку» удалось обыграть соперника со счетом 5:1.
После матча Карпин рассказал, что во тайме ему практически все понравилось, но произошла ошибка. По его словам, такое бывает и их совершают все.
«Бывает, вратари ошибаются, бывает, нападающие не забивают. Ничего страшного, по большому счету», — заявил тренер в эфире «Матч ТВ».
Добавим, что сейчас ростовчане находятся на восьмом месте турнирной таблицы.
До этого ФК «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4: 1 в Москве. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого появилась информация, что игроки «Ростова» стали дороже на три миллиона евро в марте этого года.