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Тренер Карпин объяснил разгромное поражение «Ростова» от «Спартака»

Тренер Карпин объяснил разгромное поражение «Ростова» от «Спартака»

22 апреля 2024, 05:37
Фото: 1MI
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказался после матча против «Спартака».

Матч состоялся на стадионе «Ростов-Арена» в рамках чемпионата России. «Спартаку» удалось обыграть соперника со счетом 5:1.

После матча Карпин рассказал, что во тайме ему практически все понравилось, но произошла ошибка. По его словам, такое бывает и их совершают все.

ФК «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4: 1 в Москве
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«Бывает, вратари ошибаются, бывает, нападающие не забивают. Ничего страшного, по большому счету», — заявил тренер в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что сейчас ростовчане находятся на восьмом месте турнирной таблицы.

До этого ФК «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4: 1 в Москве. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого появилась информация, что игроки «Ростова» стали дороже на три миллиона евро в марте этого года.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Футбол#Ростов#Карпин#Спартак
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