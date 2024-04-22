«Тромбы и язва»: врач назвал проблемы со здоровьем из-за поедания несвежего шашлыка

В интервью NEWS.ru эксперт упоминает про брусничный и медово-горчичный маринады для мяса, которые трудно приготовить самостоятельно и поэтому люди ищут такую продукцию на полках магазинов. Умнов предупреждает, что этими специфическими маринадами производители шашлыка могут маскировать запах и вкус мяса «не первой свежести».