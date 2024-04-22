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«Тромбы и язва»: врач назвал проблемы со здоровьем из-за поедания несвежего шашлыка

«Тромбы и язва»: врач назвал проблемы со здоровьем из-за поедания несвежего шашлыка

22 апреля 2024, 19:49
Фото: 1MI
Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал NEWS.ru, какого шашлыка стоит избегать в магазинах, если с наступлением весны появились планы отправиться на природу с мясом в маринаде.

В интервью NEWS.ru эксперт упоминает про брусничный и медово-горчичный маринады для мяса, которые трудно приготовить самостоятельно и поэтому люди ищут такую продукцию на полках магазинов. Умнов предупреждает, что этими специфическими маринадами производители шашлыка могут маскировать запах и вкус мяса «не первой свежести».

Хирург отмечает, что испорченное мясо зачастую маринуют с добавлением килограммов соли и литров уксуса, стабилизаторов, красителей, консервантов и прочих химикатов.

Множество вредных компонентов в составе грозят любителям шашлыка риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита.

Собеседник издания также заявил, что увеличение мочеотделения на фоне употребления такой пищи приводит к обезвоживанию организма, повышая риск гипертонического криза и образования тромбов.

Доктор раскритиковал и тех производителей шашлыка, которые в целях экономии оставляют много жира на кусках вместо чистого мяса, что способно спровоцировать атеросклероз, а в итоге — нарушение кровотока в тканях тела.

Отдельно стоит отметить, что из-за химии и уксуса может окислиться упаковка от шашлыка, вызывая отравление вплоть до развития сердечной, почечной и печеночной недостаточности.

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