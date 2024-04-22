Центральный аппарат СК отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Речь идет об Анне Цомартовой из Ростова-на-Дону, которая в феврале приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. После поражения она пошла прогуляться по берегу моря и с тех пор ее больше никто не видел.
С этого момента не было никаких зацепок о том, где она может находиться. А ее мать пожаловалась, что «следственными органами не установлено значимой информации о местонахождении пропавшей».
Сейчас расследованием занимается УСКР по Дагестану. Глава СКР дал поручение подготовить доклад о ходе предварительного следствия по уголовному делу. Также ему сообщат об установленных обстоятельствах.
Ранее родственники потребовали передать в Москву дело о пропавшей девушке.