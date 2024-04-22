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Центральный аппарат СК отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова-на-Дону

Центральный аппарат СК отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова-на-Дону

22 апреля 2024, 10:11
Фото: ТГ-канал anntsomartova
Центральный аппарат СК отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова-на-Дону
В центральный аппарат СК России будет представлен доклад после обращения матери пропавшей спортсменки в Дагестане, сообщает Инфоцентр СКР.

Речь идет об Анне Цомартовой из Ростова-на-Дону, которая в феврале приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. После поражения она пошла прогуляться по берегу моря и с тех пор ее больше никто не видел.

С этого момента не было никаких зацепок о том, где она может находиться. А ее мать пожаловалась, что «следственными органами не установлено значимой информации о местонахождении пропавшей».

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Сейчас расследованием занимается УСКР по Дагестану. Глава СКР дал поручение подготовить доклад о ходе предварительного следствия по уголовному делу. Также ему сообщат об установленных обстоятельствах.

Ранее родственники потребовали передать в Москву дело о пропавшей девушке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пропажа#Спортсменка#Происшествия#СК России
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