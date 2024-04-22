В Ростове по Нариманова люди ходят с шокерами, чтобы защититься от стаи собак

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
По словам местных жителей, весной проблема еще усугубилась — стая бездомных собак удвоилась в размерах. Теперь люди вынуждены, дескать, брать с собой травматическое оружие и шокеры, чтобы пройти по улице.
Ростовчане сообщают, что каждую ночь псы охотятся на кошек. За последнюю неделю троих из них загрызли.
Днем собаки бродят по улицам. Жители беспокоятся даже о безопасности своих детей на детских площадках, так как страх оказаться в окружении агрессивных животных становится все более реальным.
Олег — один из местных жителей, рассказывает, что чувствует себя небезопасно даже при наличии травматического оружия. Он сомневается, что патронов хватит, чтобы отбиться от всей стаи, которая находится в их районе.
Городская контора по отлову бездомных животных получила более десяти запросов за один день.
Ранее стало известно, что под Ростовом догхантер массово истребляет домашних животных.