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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Ростове люди ходят с шокерами, чтобы защититься от стаи собак

В Ростове по Нариманова люди ходят с шокерами, чтобы защититься от стаи собак

22 апреля 2024, 11:25
Фото: Wikimedia.org
В Ростове люди ходят с шокерами, чтобы защититься от стаи собак
В Ростове-на-Дону ситуация с бездомными собаками стала критической. Улица Нариманова превратились в зону постоянной опасности, сообщает Don Mash.

По словам местных жителей, весной проблема еще усугубилась — стая бездомных собак удвоилась в размерах. Теперь люди вынуждены, дескать, брать с собой травматическое оружие и шокеры, чтобы пройти по улице.

Ростовчане сообщают, что каждую ночь псы охотятся на кошек. За последнюю неделю троих из них загрызли.

Днем собаки бродят по улицам. Жители беспокоятся даже о безопасности своих детей на детских площадках, так как страх оказаться в окружении агрессивных животных становится все более реальным.

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Каждую ночь псы охотятся на кошек. За последнюю неделю троих из них загрызли.
Видео: ТГ-канал don_mash

Олег — один из местных жителей, рассказывает, что чувствует себя небезопасно даже при наличии травматического оружия. Он сомневается, что патронов хватит, чтобы отбиться от всей стаи, которая находится в их районе.

Городская контора по отлову бездомных животных получила более десяти запросов за один день.

Ранее стало известно, что под Ростовом догхантер массово истребляет домашних животных.

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#Наталья Романова#Видео#Ростов-на-Дону#Безопасность#Патроны#Детские площадки#Кошки#Травматическое оружие
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