В Ростовской области в ДТП с автобусом погиб один человек, еще трое пострадали

Водитель автобуса НефАЗ 1988 года рождения, следовавший по маршруту «Новочеркасск-поселок Донской», не смог избежать столкновения с автомобилем ВАЗ-2112, который находился на проезжей части с технической неисправностью и не имел возможности двигаться.