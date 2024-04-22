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В Ростовской области в ДТП с автобусом погиб один человек, еще трое пострадали

В Ростовской области в ДТП с автобусом погиб один человек, еще трое пострадали

22 апреля 2024, 09:15
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области в ДТП с автобусом погиб один человек, еще трое пострадали
22 апреля 2024 года в 08.05 мскна участке автодороги «Новочеркасск-Багаевская» произошло смертельное ДТП, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ростовской области.

Водитель автобуса НефАЗ 1988 года рождения, следовавший по маршруту «Новочеркасск-поселок Донской», не смог избежать столкновения с автомобилем ВАЗ-2112, который находился на проезжей части с технической неисправностью и не имел возможности двигаться.

В результате первичного столкновения ВАЗ-2112 наехал на легковой автомобиль Daewoo Nexia. Этот автомобиль был припаркован на обочине, где его водитель оказывал техническую помощь другому водителю.

Один из пассажиров Daewoo Nexia, находившийся между столкнувшимися автомобилями и оказывавший помощь, погиб на месте происшествия.

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Водитель ВАЗ-2112 и его пассажир 2005 года рождения, а также пассажир Daewoo Nexia получили различные травмы и были доставлены в больницу для оказания помощи.

Полицейские активно работают над установлением всех обстоятельств данного происшествия.

Ранее стало известно, что один человек погиб в столкновении грузовиков на трассе в Ростовской области.

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