В Ростовской области в ДТП с автобусом погиб один человек, еще трое пострадали

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Водитель автобуса НефАЗ 1988 года рождения, следовавший по маршруту «Новочеркасск-поселок Донской», не смог избежать столкновения с автомобилем ВАЗ-2112, который находился на проезжей части с технической неисправностью и не имел возможности двигаться.
В результате первичного столкновения ВАЗ-2112 наехал на легковой автомобиль Daewoo Nexia. Этот автомобиль был припаркован на обочине, где его водитель оказывал техническую помощь другому водителю.
Один из пассажиров Daewoo Nexia, находившийся между столкнувшимися автомобилями и оказывавший помощь, погиб на месте происшествия.
Водитель ВАЗ-2112 и его пассажир 2005 года рождения, а также пассажир Daewoo Nexia получили различные травмы и были доставлены в больницу для оказания помощи.
Полицейские активно работают над установлением всех обстоятельств данного происшествия.
Ранее стало известно, что один человек погиб в столкновении грузовиков на трассе в Ростовской области.