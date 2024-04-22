В старом аэропорту Ростова построят 1,8 млн квадратных метров квартир

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В феврале на заседании совета по инвестициям при губернаторе говорилось о планах возвести 1,5 миллиона квадратов. А сейчас появилось распоряжение правительства области, в котором говорится о проекте изменений в решение о комплексном развитии территории.
В новом документе указано, что всего за несколько этапов планируется построить почти 1,8 миллиона квадратных метров. Кроме того, на этой территории возведут 2,1 миллиона квадратов нежилых помещений.
А общая площадь школ достигнет 233 тысяч квадратных метров.
Всего масштабная стройка охватит 367 гектаров земли. Планируется вложить более 200 миллиардов рублей.