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Объемы строительства жилья резко увеличат в старом аэропорту Ростова-на-Дону

В старом аэропорту Ростова построят 1,8 млн квадратных метров квартир

22 апреля 2024, 07:48
Фото: Правительство РО
Объемы строительства жилья резко увеличат в старом аэропорту Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта планируется возвести 1,8 миллиона квадратных метров жилья, говорится в постановлении правительства региона.

В феврале на заседании совета по инвестициям при губернаторе говорилось о планах возвести 1,5 миллиона квадратов. А сейчас появилось распоряжение правительства области, в котором говорится о проекте изменений в решение о комплексном развитии территории.

В новом документе указано, что всего за несколько этапов планируется построить почти 1,8 миллиона квадратных метров. Кроме того, на этой территории возведут 2,1 миллиона квадратов нежилых помещений.

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А общая площадь школ достигнет 233 тысяч квадратных метров.

Всего масштабная стройка охватит 367 гектаров земли. Планируется вложить более 200 миллиардов рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Строительство#Аэропорт#Жилье
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