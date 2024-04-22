Возвращение теплой погоды на юге европейской России ожидают синоптики

Уральский регион представляет собой наиболее сложную ситуацию. В Курганской области имеется сложное гидрологическое положение, а также большие колебания температуры. Если вчера было около +27…+29 °С, то сегодня и завтра ожидается высокая температура около +18…+20 °С. Однако во вторник произойдет резкое понижение на 10—12 °С. Ночные температуры будут около +3…+4 °С, а дневные составят +7…+8 °С. Возможны также ночные заморозки. Понижение температуры связано с воздухом, который приходит из моря Лаптевых. Такая ситуация резкого похолодания характерна не только для Урала, но и для всей Западной Сибири, добавил Вильфанд.