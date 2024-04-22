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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Возвращение теплой погоды на юге европейской России ожидают синоптики

22 апреля 2024, 06:44
В разговоре с RT главный метеоролог Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о необычной погоде, которая ожидается в некоторых регионах страны на этой рабочей неделе.

Согласно прогнозу синоптика, на юг Европейской России вернется очень теплая погода. В начале недели температура составит около +23…+25 °С, а затем повысится до +28…+30 °С в Краснодарском крае. Однако в течение недели будут идти осадки, отметил Вильфанд.

Уральский регион представляет собой наиболее сложную ситуацию. В Курганской области имеется сложное гидрологическое положение, а также большие колебания температуры. Если вчера было около +27…+29 °С, то сегодня и завтра ожидается высокая температура около +18…+20 °С. Однако во вторник произойдет резкое понижение на 10—12 °С. Ночные температуры будут около +3…+4 °С, а дневные составят +7…+8 °С. Возможны также ночные заморозки. Понижение температуры связано с воздухом, который приходит из моря Лаптевых. Такая ситуация резкого похолодания характерна не только для Урала, но и для всей Западной Сибири, добавил Вильфанд.

По словам эксперта, аналогичная погода ожидается также в Омской области, пишет RT.

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