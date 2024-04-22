Врач-гематолог рассказал о вреде веганства и вегетарианства для детей

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В беседе с RT она подчеркнула, что продукты животного происхождения содержат необходимые элементы, которые невозможно получить только из растительной пищи. Это включает в себя белок с аминокислотами, витамины группы В, витамин D и железо. Отсутствие этих веществ может привести к дефициту, который сложно компенсировать без лекарственных препаратов, пишет RT.
Дети, не употребляющие продукты животного происхождения, обращаются к врачу педиатру чаще всего с недостатком веса. В тяжелых случаях это может привести к задержке физического и психомоторного развития. Организм ребенка не получает необходимых микроэлементов, что влияет на его общее здоровье и обмен веществ.
Касательно возможности перехода на вегетарианство или веганство без негативных последствий, врач рекомендует не вводить такие диеты для детей раннего возраста до пубертата. Это будет лучшим выбором для их здоровья.