Врач-гематолог рассказал о вреде веганства и вегетарианства для детей

В беседе с RT она подчеркнула, что продукты животного происхождения содержат необходимые элементы, которые невозможно получить только из растительной пищи. Это включает в себя белок с аминокислотами, витамины группы В, витамин D и железо. Отсутствие этих веществ может привести к дефициту, который сложно компенсировать без лекарственных препаратов, пишет RT.