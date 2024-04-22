Заключенный отсудил 35 тысяч рублей за тяжелые условия в новочеркасском СИЗО

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Изначально мужчина требовал куда более крупную сумму — 9,7 миллиона рублей в качестве компенсации за ненадлежащие условия содержания, а также 200 тысяч рублей за моральный вред. Он жаловался на плесень, насекомых, неработающие туалет и вентиляцию, отсутствие необходимой мебели и нарушения режима прогулок.
Кроме того, заключенный указывал, что в камерах всегда было больше людей, чем спальных мест, из-за чего ему порой приходилось спать на полу. А из-за недостатка освещения у него даже ухудшилось зрение.
Администрация СИЗО частично признала обоснованность жалоб, согласившись, что спальных мест в камерах действительно было меньше, чем заключенных. Однако в остальном ответчик настаивал, что условия содержания в целом соответствовали требованиям.
В итоге Новочеркасский суд оценил «глубокие страдания» Шульгина в 70 тысяч рублей. Но мужчина решил не останавливаться на этом и подал апелляционную жалобу. В результате Ростовский областной суд снизил сумму компенсации до 35 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что центральный аппарат СК отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова-на-Дону.