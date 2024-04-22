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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Житель Ростовской области удивил опытных рыбаков выловленным крупным сомом

Житель Ростовской области удивил опытных рыбаков огромным сомом

22 апреля 2024, 09:06
Фото: ВК «Рыбалка в Ростовской области»
Житель Ростовской области удивил опытных рыбаков выловленным крупным сомом
В Ростовской области местному рыбаку удалось выловить крупного сома в ночное время, сообщил он в соцсетях.

Мужчина показал фотографию своего улова, на котором он двумя руками держит толстую рыбу. Он рассказал, что поехал на водоем после работы и смог поймать «усатого» уже ночью.

Рыбак уточнил, что в результате за три часа увидел лишь одну поклевку, которую благополучно и реализовал. В итоге он вернулся домой с хорошим уловом.

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Пользователи в комментариях удивились крупной рыбе и поздравили рыбака с удачной поездкой.Пользователи в комментариях удивились крупной рыбе и поздравили рыбака с удачной поездкой.
Пользователи в комментариях удивились крупной рыбе и поздравили рыбака с удачной поездкой.
Фото: ВК «Рыбалка в Ростовской области»

Пользователи в комментариях удивились крупной рыбе и поздравили рыбака с удачной поездкой.

«Хороший экземпляр», — пишут ростовчане.

«Возьмите с собой на рыбалку разок, на мастер-класс», — попросили местные жители. Он ответил, что все возможно.

«Вот это улов», — заявили рыбаки.

До этого рыбу весом с толстого кота выловил житель Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Улов#Рыбаки#Сом
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