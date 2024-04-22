Житель Ростовской области удивил опытных рыбаков огромным сомом

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Мужчина показал фотографию своего улова, на котором он двумя руками держит толстую рыбу. Он рассказал, что поехал на водоем после работы и смог поймать «усатого» уже ночью.
Рыбак уточнил, что в результате за три часа увидел лишь одну поклевку, которую благополучно и реализовал. В итоге он вернулся домой с хорошим уловом.
Пользователи в комментариях удивились крупной рыбе и поздравили рыбака с удачной поездкой.
«Хороший экземпляр», — пишут ростовчане.
«Возьмите с собой на рыбалку разок, на мастер-класс», — попросили местные жители. Он ответил, что все возможно.
«Вот это улов», — заявили рыбаки.
До этого рыбу весом с толстого кота выловил житель Ростовской области.