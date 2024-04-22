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Жителя Ростовской области посадили на 8 лет за убийство матери

Жителя Ростовской области посадили на 8 лет за убийство матери

22 апреля 2024, 19:12
Фото: 1MI
Жителя Ростовской области посадили на 8 лет за убийство матери
В станице Мечетинской Зерноградского района 48-летнего мужчину осудили за то, что в ходе конфликта застрелил собственную мать. Об этом сообщила прокуратура по Ростовской области.

Зерноградский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя станицы по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Мужчина который все это время находился под стражей. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина в декабре 2023 года пришел домой, где и поссорился с матерью-пенсионеркой. Конфликт привел к тому, что сын взял охотничье ружье и два раза выстрелил в упор в пожилую женщину. Она скончалась на месте от полученных ран, а фигуранта сразу же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Житель станицы признал свою вину, но приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что неизвестный два раза ударил ножом прохожего на улице.

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