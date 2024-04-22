Жителя Ростовской области посадили на 8 лет за убийство матери

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина в декабре 2023 года пришел домой, где и поссорился с матерью-пенсионеркой. Конфликт привел к тому, что сын взял охотничье ружье и два раза выстрелил в упор в пожилую женщину. Она скончалась на месте от полученных ран, а фигуранта сразу же задержали сотрудники правоохранительных органов.