Биолог рассказал о правилах сбора первых весенних грибов

Сморчки и сморчковые шапочки, которые можно найти на территории России, являются безопасными для сбора, рассказал он в интервью Pravda.Ru. Нет необходимости предварительно отваривать эти грибы. Однако есть различные виды строчков — некоторые из них безопасны, а некоторые опасны. Например, строчок гигантский относится к безопасным, тогда как строчок обыкновенный является потенциально опасным. Монометилгидразин, который содержится в строчках, является токсином. Гидразин не разрушается при отваривании и полностью переходит в отвар, предостерег эксперт.