Биолог рассказал о правилах сбора первых весенних грибов

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Сморчки и сморчковые шапочки, которые можно найти на территории России, являются безопасными для сбора, рассказал он в интервью Pravda.Ru. Нет необходимости предварительно отваривать эти грибы. Однако есть различные виды строчков — некоторые из них безопасны, а некоторые опасны. Например, строчок гигантский относится к безопасным, тогда как строчок обыкновенный является потенциально опасным. Монометилгидразин, который содержится в строчках, является токсином. Гидразин не разрушается при отваривании и полностью переходит в отвар, предостерег эксперт.
Чтобы быть уверенным и не ошибиться при выборе между сморчками и строчками, рекомендуется все грибы отваривать в течение 10-15 минут, а затем — сливать отвар. Таким образом можно полностью обезвредить даже очень токсичные строчки. Это особенно важно для людей, которые мало разбираются в грибах.
Михаил Вишневский также поделился секретными местами, где можно набрать полную корзинку грибов в апреле. Он рассказал, что сморчки часто встречаются в лесах, а также в старых, заброшенных яблоневых садах. Некоторые виды сморчков любят расти вокруг кострищ и вдоль тропинок. Что касается строчков, самый большой урожай безопасного строчка гигантского можно найти рядом со старыми березами, упавшими стволами или гниющими березовыми пнями.
Эксперт советует всегда быть внимательным и знать, какой гриб кладется в корзину.