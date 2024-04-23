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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Близкая к экс-депутату компания сделает схему водоснабжения для Ростова-на-Дону

Близкая к экс-депутату компания сделает схему водоснабжения для Ростова-на-Дону

23 апреля 2024, 14:33
Фото: donland.ru
Близкая к экс-депутату компания сделает схему водоснабжения для Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону выбрали компанию, которая разработает схемы водоснабжения и водоотведения города, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступил департамент ЖКХ и энергетики города, начальная цена контракта составляла 16,6 миллиона рублей. Схема необходима городу на период с 2025 по 2040 годы.

Компанию выбирали на основе открытого конкурса и победителем стала «Датум Групп». Она выиграла контракт за 16,5 миллиона рублей.

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По информации системы «Спарк», организацию создали 12 лет назад в Ростовской области. Она занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Убыток в 2023 году составил 21 миллион рублей.

Согласно открытым данным, председателем совета директоров холдинга «ДАТУМ Групп» является Сергей Замиховский. Ранее он был депутатом Заксобрания донского региона.

Ранее стало известно, что сделают из выгоревшей территории Театралки в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Водоснабжение#Водоотведение
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