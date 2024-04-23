«Девелопмент-Юг»: 15% ростовчан покупают сразу 2 квартиры

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
«Нередко покупателями являются местные жители, часто из одного и того же района (Советский район), которые стремятся улучшить свои жилищные условия, переехав из старых квартир. Более 15% дольщиков приобретают у нас две или более квартиры для последующей продажи, а свыше 50% сразу же покупают и парковочное место», — рассказали в «Девелопмент-Юг».
В первую очередь в ЖК «Состояние» были раскуплены квартиры с наименьшей площадью — двухкомнатные смарт формата. Почти полностью проданы квартиры в 3-м и 5-м блоках комплекса. 5-й блок — это отдельно стоящее жилое здание с детским садом. Сейчас в жилом комплексе доступны только 170 лотов из 352.
«Стоимость квартир в жилом комплексе „Состояние“ за год выросла на 25%, и к моменту сдачи дома она продолжает расти еще быстрее. Этот тренд делает наш объект привлекательным для инвесторов, и вот почему у нас есть клиенты, готовые одновременно приобрести 3 квартиры. Это отличные инвестиционные возможности!», — рассказали в отделе продаж застройщика.
Жилой комплекс «Состояние» строится на ул. Благодатная, 164а/ 14 в Советском районе Ростова-на-Дону. Комплекс будет состоять из 5-ти домов разной этажности (от 13 до 23 этажей) и торговой галереи. В каждой квартире застройщик выполнит отделку White Box, установит премиальные стеклопакеты Rehau Grazio, также в стоимость квартиры входит электрическая разводка с розетками и выключателями, стяжка пола, штукатурка и шпаклевка стен. Появятся в «Состоянии» и роскошные дизайнерские холлы с атмосферой дорогого пятизвездочного отеля. Продуманная навигация, скоростные бесшумные лифты, интеллектуальное освещение, просторные места для хранения на первых этажах, подземный паркинг с розетками для электромобилей — застройщик предусмотрел все детали. Сдача корпуса 1 жилого комплекса «Состояние» запланирована на 3-й квартал 2025 года.
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