«Девелопмент-Юг»: 15% ростовчан покупают сразу 2 квартиры

Жилой комплекс «Состояние» строится на ул. Благодатная, 164а/ 14 в Советском районе Ростова-на-Дону. Комплекс будет состоять из 5-ти домов разной этажности (от 13 до 23 этажей) и торговой галереи. В каждой квартире застройщик выполнит отделку White Box, установит премиальные стеклопакеты Rehau Grazio, также в стоимость квартиры входит электрическая разводка с розетками и выключателями, стяжка пола, штукатурка и шпаклевка стен. Появятся в «Состоянии» и роскошные дизайнерские холлы с атмосферой дорогого пятизвездочного отеля. Продуманная навигация, скоростные бесшумные лифты, интеллектуальное освещение, просторные места для хранения на первых этажах, подземный паркинг с розетками для электромобилей — застройщик предусмотрел все детали. Сдача корпуса 1 жилого комплекса «Состояние» запланирована на 3-й квартал 2025 года.