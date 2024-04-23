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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Эксперт объяснил, почему растет стоимость проезда на М-4 в Ростовской области

Эксперт объяснил, почему дорожает проезд на М-4 в Ростовской области

23 апреля 2024, 07:57
Фото: Государственная компания «Автодор»
Эксперт объяснил, почему растет стоимость проезда на М-4 в Ростовской области
Рост цен на проезд по платной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области обусловлен целым рядом факторов, сообщил RostovGazeta правозащитник, эксперт в области дорожного строительства, представитель ОНФ Ростовской области Сергей Левченко.

Напомним, что стоимость проезда по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области повысится с 23 апреля. Уточняется, что в среднем, цена за один километр пути обойдется теперь на 8% дороже. Причиной роста цен называется инфляция.

«Автодор» разъяснил, что деньги, полученные в качестве оплаты за проезд автомобилей, идут на содержание и ремонт автодорог.

«Подорожание одного километра пути на 8% в соотношении со стоимостью квадратного метра асфальта, по сути, получается не слишком высоким. Но это лишь в сравнении с тем, насколько сильно подорожал квадратный метр асфальта», — отмечает Сергей Левченко.
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Спикер разъясняет, что основной затратной частью асфальта является битум. Его производят не дорожники, а исключительно нефтеперерабатывающие заводы.

«Это пошло еще с советских времен. Но сейчас наблюдается некая зависимость стоимости квадратного километра асфальта от цены на битум, которую диктуют нефтяники», — констатирует собеседник.

Рыночная экономика позволяет при дефиците или при высоком спросе в сезон максимально завышать цену.

«Но несколько лет назад, помню, сложилась иная ситуация. Нефтяники звонили дорожникам и просили выкупить битум из хранилищ. Причина по их словам была банальной — они не могли производить дизельное топливо и бензин, поскольку его негде было хранить. Все хранилища оказались заполнены битумом — отходами от переработки. Тогда битум продавали очень дешево», — вспоминает Сергей Левченко.
«Но несколько лет назад, помню, сложилась иная ситуация. Нефтяники звонили дорожникам и просили выкупить битум из хранилищ. Тогда битум продавали очень дешево», — вспоминает Сергей Левченко.«Но несколько лет назад, помню, сложилась иная ситуация. Нефтяники звонили дорожникам и просили выкупить битум из хранилищ. Тогда битум продавали очень дешево», — вспоминает Сергей Левченко.
«Но несколько лет назад, помню, сложилась иная ситуация. Нефтяники звонили дорожникам и просили выкупить битум из хранилищ. Тогда битум продавали очень дешево», — вспоминает Сергей Левченко.
Фото: Государственная компания «Автодор»

И тут, по мнению эксперта, возникает другой вопрос.

«Сейчас, когда стоимость на битум достигла высот, создается ощущение, будто нефтеперерабатывающие заводы договорились держать цену. Не бывает же такого, чтобы себестоимость производства была одинаковой на всех заводах. Это технически не возможно — у кого-то более старое оборудование, у кого-то — современное», — разъясняет правозащитник.
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Спикер добавляет, что недавно к нему обратились знакомые с вопросом — чем лучше благоустроить двор, асфальтом или тротуарной плиткой?

«Мы подсчитали, и с удивлением поняли, что тротуарная плитка обойдется дешевле. Представляете, до чего уже дошла цена на асфальт?» — недоумевает правозащитник.

И это при том, что битум является конечными отходами от нефтепроизводства. Однако учитывая, что этот материал идет на строительство дорог, правозащитник заявляет о необходимости на государственном уровне регулировать на него цены.

Однако учитывая, что битум идет на строительство дорог, правозащитник заявляет о необходимости на государственном уровне регулировать на него цены.Однако учитывая, что битум идет на строительство дорог, правозащитник заявляет о необходимости на государственном уровне регулировать на него цены.
Однако учитывая, что битум идет на строительство дорог, правозащитник заявляет о необходимости на государственном уровне регулировать на него цены.
Фото: Государственная компания «Автодор»
«Мне кажется, это существенно может решить все задачи. Иначе получается, что основные деньги, из которых складывается стоимость километра асфальта, попросту перетекают нефтяникам», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, как плата за дороги увеличит рост цен в Ростовской области.

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