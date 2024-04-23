Глава администрации Ростова предложил запретить МСК возводить новые дома

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
По словам Логвиненко, речь идет о московской компании «МСК», которой выдано 49 разрешений на строительство. Однако на данный момент возводится лишь 24 из них.
«Будет гораздо хуже, если они начнут строить все остальное. Это полная катастрофа, что они сдают дом два года. Не хотелось бы, чтобы они начинали другие стройки», — заявил глава Ростова.
Логвиненко предложил Госстройнадзору рассмотреть возможность запрета на начало новых объектов для этого застройщика, пока он не разрешит ситуацию с недостроенным ЖК «Город у реки».
Данную инициативу поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что недостроенный комплекс необходимо достраивать, а от руководителей компании нужно требовать конкретные сроки.
Ранее стало известно, что сделают из выгоревшей территории Театралки в Ростове-на-Дону.