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Published Сегодня, 15:20

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Updated Сегодня, 15:22

Градоначальник Ростова предложил запретить крупному застройщику возводить новые дома

Глава администрации Ростова предложил запретить МСК возводить новые дома

23 апреля 2024, 15:20
Фото: ForumRostov
Градоначальник Ростова предложил запретить крупному застройщику возводить новые дома
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил запретить новое строительство для застройщика, сорвавшего сроки сдачи ЖК «Город у реки». Об этом говорилось на заседание Ростовской-на-Дону городской думы.

По словам Логвиненко, речь идет о московской компании «МСК», которой выдано 49 разрешений на строительство. Однако на данный момент возводится лишь 24 из них.

«Будет гораздо хуже, если они начнут строить все остальное. Это полная катастрофа, что они сдают дом два года. Не хотелось бы, чтобы они начинали другие стройки», — заявил глава Ростова.

Логвиненко предложил Госстройнадзору рассмотреть возможность запрета на начало новых объектов для этого застройщика, пока он не разрешит ситуацию с недостроенным ЖК «Город у реки».

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Данную инициативу поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что недостроенный комплекс необходимо достраивать, а от руководителей компании нужно требовать конкретные сроки.

Ранее стало известно, что сделают из выгоревшей территории Театралки в Ростове-на-Дону.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#ЖК#Застройщик#Строительство#Запрет#МСК
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