Логвиненко рассказал, какие мосты отремонтируют в Ростове

На 2026 год запланирована разработка проектной документации на капитальный ремонт и реконструкция мостов и путепроводов. В их числе виадук по улице Сарьяна через реку Кизитиринка, мост на улице Нозадзе через реку Мертвый Донец, путепроводы по улице Депутатской и улице Черевичкина, а также мост по улице Неклиновской через ручей.