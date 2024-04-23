Логвиненко рассказал, какие мосты отремонтируют в Ростове

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Планируется выделить бюджетные средства на проектную документацию.
Согласно представленным данным, на текущий год выделены средства на оценку затрат на строительство сетей ливневой канализации.
В планах на 2025 год — ремонт дорог по переулку Весеннему и разработка проектной документации на новый проезд от 2-го проезда по улице Доватора.
На 2026 год запланирована разработка проектной документации на капитальный ремонт и реконструкция мостов и путепроводов. В их числе виадук по улице Сарьяна через реку Кизитиринка, мост на улице Нозадзе через реку Мертвый Донец, путепроводы по улице Депутатской и улице Черевичкина, а также мост по улице Неклиновской через ручей.
Благодаря трехлетнему планированию бюджетных расходов работы могут начаться уже в текущем году с расчетом на финансирование с начала следующего финансового года.
Ранее глава администрации Ростова предложил запретить МСК возводить новые дома.