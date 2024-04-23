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Published Сегодня, 18:24

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Updated Сегодня, 18:26

Логвиненко рассказал, какие мосты отремонтируют в Ростове

Логвиненко рассказал, какие мосты отремонтируют в Ростове

23 апреля 2024, 18:24
Фото: 1MI
Логвиненко рассказал, какие мосты отремонтируют в Ростове
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко раскрыл планы по ремонту мостов в городе, сообщается в его телеграм-канале.

Планируется выделить бюджетные средства на проектную документацию.

Согласно представленным данным, на текущий год выделены средства на оценку затрат на строительство сетей ливневой канализации.

В планах на 2025 год — ремонт дорог по переулку Весеннему и разработка проектной документации на новый проезд от 2-го проезда по улице Доватора.

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На 2026 год запланирована разработка проектной документации на капитальный ремонт и реконструкция мостов и путепроводов. В их числе виадук по улице Сарьяна через реку Кизитиринка, мост на улице Нозадзе через реку Мертвый Донец, путепроводы по улице Депутатской и улице Черевичкина, а также мост по улице Неклиновской через ручей.

Благодаря трехлетнему планированию бюджетных расходов работы могут начаться уже в текущем году с расчетом на финансирование с начала следующего финансового года.

Ранее глава администрации Ростова предложил запретить МСК возводить новые дома.

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