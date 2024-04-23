«Машина за миллион»: как покупать автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников

На момент подготовки материала прошло чуть более двух недель. Четыре дня акции на Hyundai Creta по низкой цене давно истекли. Но за это время ничего не поменялось. На сайте по-прежнему идет распродажа. До ее окончания, как и прежде, остается всего лишь несколько дней. За это время приобретать тут автомобиль корреспондент RostovGazeta передумал.