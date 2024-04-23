«Машина за миллион»: как покупать автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Какие риски существуют при покупке автомобиля, как их минимизировать, и на что ростовчанам следует обращать особое внимание — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Не так давно в редакцию RostovGazeta обратился ростовчанин, не пожелавший публиковать свое имя. Он рассказал, что несколько лет назад при покупке автомобиля столкнулся с обманом. А именно — он оставил залог в размере 300 тысяч рублей. Подтвердив тем самым серьезность намерений на покупку машины, которой не было в наличии.
Позже выяснилось, что ожидаемый автомобиль так и не поступил в автосалон. Ростовчанину предложили другую машину, но уже по более высокой стоимости. Чтобы не терять сумму залога, покупатель согласился. Через несколько лет при оплате кредита ростовчанин выяснил, что оставленный залог не вошел в общую сумму оплаты за машину. Он остался автосалону.
Однако подтвердить или опровергнуть полученную от ростовчанина информацию оказалось невозможно. Собеседник затруднился вспомнить, когда и в каком автосалоне Ростова приобретал автомобиль, в каком конкретном банке ему одобрили автокредит (по его словам — где-то в Чувашии).
Об этой истории корреспондент RostovGazeta вспомнил, когда сам решил купить новую машину.
Выбор пал на Hyundai Creta. Тем более нехитрый поиск информации в Сети показал, что приобрести такую машину в столице Дона можно чуть больше одного миллиона рублей.
Правда при звонке в автосалон в рабочее время никто не снимал трубку. Но эта проблема вскоре была решена — менеджер компании Иван сам перезвонил журналисту. Только перезвонил он с другого городского номера, не указанного на официальном сайте.
«От вас поступила заявка на покупку машины. Хотите приобрести у нас автомобиль?» — поинтересовался Иван.
К слову, никакую заявку на покупку машины корреспондент не оставлял — было сделано лишь несколько звонков.
После подтверждения по телефону, что речь идет действительно о новой Hyundai Creta второго поколения, выпуска 2023 года и которая есть в наличии автосалона, выяснилось, что цена на нее будет еще дешевле.
Осталось только приехать и купить. В подарок пообещали зимнюю резину. А лично от себя менеджер решил подарить видеорегистратор и сделать еще одну дополнительную скидку. Но какой будет ее размер — говорить не стал.
«Это не телефонный разговор. Обсудим на месте», — уверил Иван.
Низкую цену на машину менеджер автосалона объяснил ежегодной распродажей.
«Остались последние дни скидки. Поэтому и снижена цена», — уточнил собеседник.
Однако прислать корреспонденту заблаговременно договор на покупку машины (для консультации с юристом), Иван отказался.
«Договор будет по приезду в салон. Тут и изучите», — уверил менеджер.
Автолюбители сходятся во мнении, что приобрести по такой цене новую Hyundai Creta второго поколения в Ростове априори невозможно.
Для подтверждения этой информации корреспондент RostovGazeta обратился к официальному дилеру Hyundai на Дону, где много лет работал его приятель.
«Новых Cret пока нет, но будут в апреле. Точно цену сказать пока нельзя, начинаться будет примерно от трех миллионов рублей», — уверил специалист клиентской службы.
Здесь же выяснилось, что в наличии есть б/у машина такой марки, но первого поколения. Она 2018 года, с пробегом 106 тысяч километров и косметическим окрасом двери. Только ее стоимость оказалась 1,8 миллиона рублей.
После обращения в автосалон со странно низкой ценой на Hyundai Creta, корреспонденту RostovGazeta оттуда стали регулярно поступать звонки. Менеджеры с разными именами вопрошали о намерении купить автомобиль. Напоминали об обращении в автосалон, о последних днях акции, когда можно недорого приобрести машину. Такая забота несколько обескураживала.
Однако в век цифровизации легко найти любую информацию, не выходя из кабинета. В частности, отзывы в Сети разъяснили, что цена на автомобиль в таких салонах, как правило, внезапно и весьма сильно вырастает при оформлении кредита. Причем при покупке машин здесь иногда не обходится без скандалов.
«Машину мы брали в кредит. Два часа ждали результат банка. Ладно бы только это. Со временем стоимость машины выросла в полтора раза. Конечно от такой сделки мы отказались. И стали изгоями в этом автосалоне. Никто с нами не хотел разговаривать. ПТС на старую машину не отдавали в течении почти трёх часов (сдавали по программе трейд ин). Пригрозили вызвать полицию, подать на нас в суд, когда мы стали громко возмущаться», — отмечает в отзыве покупательница автомобиля Людмила.
Жительница ДНР Елена жалуется в отзыве, что тоже очень долго ждала одобрение кредита. Стопку бумаг на подпись ей выдали незадолго до закрытия, не дав досконально все изучить. В итоге она жалуется на «непонятную страховку» в 96,6 тысячи рублей, которую приобщили к кредиту, и еще 43 тысячи рублей «непонятно за что».
«Для работников автосалона напомню. Я была у вас 10 декабря. Я из ДНР, авто которое я купила — Hyundai Creta синего цвета. Я желаю всем вам, чтобы с вами тоже так когда-нибудь где-нибудь поступили», — высказала Елена свое пожелание автосалону.
Справедливости ради следует отметить, что подавляющее большинство отзывов к салону — позитивные. Однако число дизлайков на них настораживает.
Интернет хранит в себе много информации. Также оказалось, что автосалон, размещенный по конкретному адресу в Ростове, неоднократно менял свое название.
На момент подготовки материала прошло чуть более двух недель. Четыре дня акции на Hyundai Creta по низкой цене давно истекли. Но за это время ничего не поменялось. На сайте по-прежнему идет распродажа. До ее окончания, как и прежде, остается всего лишь несколько дней. За это время приобретать тут автомобиль корреспондент RostovGazeta передумал.
Юрист Антон Габович разъясняет, что цена, указанная на сайтах автосалонов, нередко является информационной. Это не более чем просто сведения, информирующие покупателя о наличии автомобиля, о проводимых акциях или специальных предложениях. В этом случае должно указываться, что «информация не является публичной офертой».
«Поэтому действительно нужно обращаться в автосалон, изучать договор и условия покупки», — объясняет Антон Габович.
Особое внимание эксперт рекомендует уделять ряду важных моментов. Есть ли автомобиль в наличии? Как будет производиться оплата? Что предложат, если машины не окажется в автосалоне — вернут ли деньги или придется ждать аналогичный автомобиль?
Не менее важно, по совету юриста, уточнить, где находится адрес головного офиса автосалона. Поскольку в договоре нередко прописывается, в каком суде в случае спора придется решать вопросы.
«Например, если в Ростове расположен филиал, а головной офис находится в Москве, в договоре могут прописать, что все возникающие споры предстоит решать в столице. Согласитесь, мало кто захочет из Ростова ездить в Москву для решения судебных вопросов», — разъясняет собеседник.
Если машина приобретается в небольшом автосалоне или у частника, юрист рекомендует обязательно проверять транспортное средство на возможность ограничений.
«Бывает, что человек купит машину, а потом внезапно выяснится, что она в угоне или на нее наложен арест. Поэтому когда речь идет о покупке не нового автомобиля, нужно учитывать эти детали», — говорит эксперт.
Проверить машину можно совершенно бесплатно — на сервисе ГИБДД или в нотариальной палате.
«Был у меня в практике и другой случай. Ростовчанин собрался приобрести машину в Новороссийске. Цена — отличная, намного ниже рыночной. И все бы хорошо, но номера у машины оказались украинские», — рассказывает юрист.
Спикер разъясняет, что после покупки автомобиль предстоит поставить на учет, а перед этим — б/у автомобиль снять с учета.
«Для этого или придется ехать туда, где машина зарегистрирована, или направлять информацию о том, чтобы сняли с учета дистанционно. Сделать это с украинскими номерами в нынешних условиях достаточно сложно. Поэтому я рекомендовал обратившемуся за моей помощью отказаться от такой покупки», — говорит юрист.
Эксперты напоминают, что покупка машины — это серьезный шаг в жизни каждого автолюбителя. Тем более сегодня, когда цены на автомобили разительно возросли.
Для того чтобы вместо ожидаемого удобства передвижения не получить головную боль, специалисты советуют не суетиться и не принимать спонтанных решений под воздействием радостных эмоций от ожидаемой низкой цены.
Все хорошо знают, что в условиях рыночной экономики любой менеджер заинтересован в продажах. Ради этого он готов пойти на незначительные уступки. Но когда обещаемая цена на новый автомобиль серьезно отличается от средней рыночной стоимости — это повод насторожиться.
Автомобилисты со стажем рекомендуют покупать машины у официальных дилеров. Их адреса легко узнать на сайтах производителей под российским доменом.
В частности, оказалось, что в донской столице дилером Hyundai являются лишь две компании. Одна из них та, где корреспонденту разъяснили реальную стоимость новой Creta — более трех миллионов рублей.
Все остальные автосалоны Ростова, обещающие новую Creta 2023 года по стоимости чуть больше миллиона, официальными дилерами Hyundai не являются.
Поэтому, как у них могла появиться такая цена на иномарку, и почему в разговоре по телефону менеджеры представляются «дилерским центром» — история умалчивает. Тут уж, как говорится, вывод очевиден.
Ранее RostovGazeta сообщала, что участники громкого дела о мошенничестве в автосалонах Ростова отрицают свою вину.