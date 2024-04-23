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Updated Сегодня, 12:26

Один рабочий погиб, а другой надышался ядами при ремонте коллектора в Таганроге

Один рабочий погиб, а другой надышался ядами при ремонте коллектора в Таганроге

23 апреля 2024, 12:24
Фото: donland.ru / для иллюстрации
Один рабочий погиб, а другой надышался ядами при ремонте коллектора в Таганроге
В Таганроге погиб рабочий во время работ по ремонту канализационного коллектора, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, бригада приехала 1-ю Котельную для ремонта коллектора. Один из сотрудников спустился внутрь и ему стало плохо.

«До приезда врачей не дожил. Второй выбрался, но надышался ядовитыми газами», — сказано в сообщении.

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«До приезда врачей не дожил. Второй выбрался, но надышался ядовитыми газами», — сказано в сообщении.«До приезда врачей не дожил. Второй выбрался, но надышался ядовитыми газами», — сказано в сообщении.
«До приезда врачей не дожил. Второй выбрался, но надышался ядовитыми газами», — сказано в сообщении.
Фото: t.me/don_mash

Отмечается, что мужчину доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.

«Для этого есть газоанализаторы, даже самые простые. Перед тем как лезть, полагаю, следует проверить, а можно ли», — написали пользователи в комментариях.

Ранее тело девушки обнаружили под окнами высотки в Волгодонске.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Происшествия#Канализационный коллектор#Бригада
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