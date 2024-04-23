Один рабочий погиб, а другой надышался ядами при ремонте коллектора в Таганроге

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По информации канала, бригада приехала 1-ю Котельную для ремонта коллектора. Один из сотрудников спустился внутрь и ему стало плохо.
«До приезда врачей не дожил. Второй выбрался, но надышался ядовитыми газами», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчину доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
«Для этого есть газоанализаторы, даже самые простые. Перед тем как лезть, полагаю, следует проверить, а можно ли», — написали пользователи в комментариях.
Ранее тело девушки обнаружили под окнами высотки в Волгодонске.