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Около 200 км территории проверили в поисках пропавшей ростовской спортсменки

Около 200 км территории проверили в поисках пропавшей ростовской спортсменки

23 апреля 2024, 09:08
Фото: Unsplash/ Daniil Silantev
Около 200 км территории проверили в поисках пропавшей ростовской спортсменки
В Дагестане проверили площадь в 200 километров во время поиска спортсменки Анны Цомартовой из Ростовской области, сообщили в УСКР по республике.

Девушка в феврале приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но потерпела поражение. После этого она пошла прогуляться по берегу моря и исчезла.

Поиски пропавшей продолжаются до сих пор, за это время опросили 180 человек. Кроме того, досмотрели большое количество документов.

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Поиски пропавшей продолжаются до сих пор, за это время опросили 180 человек. Кроме того, досмотрели большое количество документов.Поиски пропавшей продолжаются до сих пор, за это время опросили 180 человек. Кроме того, досмотрели большое количество документов.
Поиски пропавшей продолжаются до сих пор, за это время опросили 180 человек. Кроме того, досмотрели большое количество документов.
Фото: Следком Дагестана

«Проведено 15 осмотров участков местности, общая площадь которых превышает 200 километров. Назначено девять судебных экспертиз», — рассказали в управлении.

Отмечается, что каждую неделю проводится осмотр побережья Каспийского моря, а также прилегающих территорий.

Ранее родственники потребовали передать в Москву дело о пропавшей девушке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Поиск#Спортсменка#Дагестан#Анна Цомартова
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