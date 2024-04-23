Около 200 км территории проверили в поисках пропавшей ростовской спортсменки

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Девушка в феврале приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но потерпела поражение. После этого она пошла прогуляться по берегу моря и исчезла.
Поиски пропавшей продолжаются до сих пор, за это время опросили 180 человек. Кроме того, досмотрели большое количество документов.
«Проведено 15 осмотров участков местности, общая площадь которых превышает 200 километров. Назначено девять судебных экспертиз», — рассказали в управлении.
Отмечается, что каждую неделю проводится осмотр побережья Каспийского моря, а также прилегающих территорий.
Ранее родственники потребовали передать в Москву дело о пропавшей девушке.