Полицию оштрафовали за обрушение здания и погиб рабочий от ядовитых газов на Дону

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Суд оштрафовал УМВД РФ по Ростову из-за разрушения здания. Иск подала городская прокуратура и потребовала наказания для полиции.
Причиной стало здание на проспекте Буденновский, 46, которое находится под оперативным управлением УМВД уже 14 лет. Это «Доходный дом В.К. и С. К. Чириковых», который охраняется государством и здесь находится отдел полиции.
В 2019 году власти выдали правоохранителям задание на проведение работ по сохранению здания, но сделано этого не было. В результате в начале этого года рухнул декоративный козырек крыши.
Теперь полицию привлекли к ответственности, а наказанием стал штраф на 20 тысяч рублей.
В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели рабочего в канализационном коллекторе. Инцидент произошел в понедельник, 22 апреля, когда сотрудники проводили ремонт. В результате один человек погиб, а другого госпитализировали.
Теперь назначена экспертиза, чтобы установить точную причину. Тем временем, в Telegram-каналах сообщается, что сотрудники получили отравление ядовитыми газами.
Дело завели по статье о нарушении правил безопасности.
В Ростове-на-Дону завершилось планирование территории Театрального спуска, который пострадал после возгорания в 2017 году. Тогда был сильнейший пожар, уничтоживший более 100 домов.
Теперь утверждена документация для строительства дороги от Орловской до Закруткина. В целом здесь планируется сделать большое транспортное кольцо, а также масштабный выход к Дону. Получится непрерывная дорожка до самой набережной.
Власти обещают, что дома в этой зоне строить не будут.