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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Полицию оштрафовали за обрушение здания и погиб рабочий от ядовитых газов на Дону

Полицию оштрафовали за обрушение здания и погиб рабочий от ядовитых газов на Дону

23 апреля 2024, 16:07
Фото: rostovgazeta.ru
Полицию оштрафовали за обрушение здания и погиб рабочий от ядовитых газов на Дону
В Ростовской области привлекли к ответственности городское УМВД из-за разрушения здания, рабочий погиб при ремонте коллектора и стали известны планы властей на Театралку, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Штраф полиции

Суд оштрафовал УМВД РФ по Ростову из-за разрушения здания. Иск подала городская прокуратура и потребовала наказания для полиции.

Причиной стало здание на проспекте Буденновский, 46, которое находится под оперативным управлением УМВД уже 14 лет. Это «Доходный дом В.К. и С. К. Чириковых», который охраняется государством и здесь находится отдел полиции.

В 2019 году власти выдали правоохранителям задание на проведение работ по сохранению здания, но сделано этого не было. В результате в начале этого года рухнул декоративный козырек крыши.

Теперь полицию привлекли к ответственности, а наказанием стал штраф на 20 тысяч рублей.

Причиной стало здание на проспекте Буденновский, 46, которое находится под оперативным управлением УМВД уже 14 лет.Причиной стало здание на проспекте Буденновский, 46, которое находится под оперативным управлением УМВД уже 14 лет.
Причиной стало здание на проспекте Буденновский, 46, которое находится под оперативным управлением УМВД уже 14 лет.
Фото: Яндекс.Карты

Гибель рабочего

В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели рабочего в канализационном коллекторе. Инцидент произошел в понедельник, 22 апреля, когда сотрудники проводили ремонт. В результате один человек погиб, а другого госпитализировали.

Теперь назначена экспертиза, чтобы установить точную причину. Тем временем, в Telegram-каналах сообщается, что сотрудники получили отравление ядовитыми газами.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности.

В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели рабочего в канализационном коллекторе.В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели рабочего в канализационном коллекторе.
В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели рабочего в канализационном коллекторе.
Фото: Следком по Ростовской области

Строительство на Театралке

В Ростове-на-Дону завершилось планирование территории Театрального спуска, который пострадал после возгорания в 2017 году. Тогда был сильнейший пожар, уничтоживший более 100 домов.

Стало известно, что сделают из выгоревшей территории Театралки в Ростове-на-Дону
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Теперь утверждена документация для строительства дороги от Орловской до Закруткина. В целом здесь планируется сделать большое транспортное кольцо, а также масштабный выход к Дону. Получится непрерывная дорожка до самой набережной.

Власти обещают, что дома в этой зоне строить не будут.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Обрушение#Штраф#Здание#УМВД#Происшествия
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