rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Ростов-на-Дону претендует на звание культурной столицы России в 2026 году

Ростов-на-Дону могут признать культурной столицей России

23 апреля 2024, 12:19
Фото: rostov-gorod.ru
Ростов-на-Дону претендует на звание культурной столицы России в 2026 году
Ростов-на-Дону входит в список претендентов на звание культурной столицы России в 2026 году, сообщает Объясняем.РФ.

Это звание в 2024 году присуждено Нижнему Новгороду, а в 2025 году — Грозному. Следующий город, который получит данный статус будет выбран жителями страны и экспертной комиссией конкурса «Культурная столица года».

Сейчас в списке претендентов на звание культурной столицы 26 городов. Среди них — Ростов-на-Дону. Главными соперниками донской столицы являются Владивосток, Владикавказ, Владимир, Ижевск, Сыктывкар и Тула.

В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроек
Узнать подробнее

Для выбора города-победителя необходимо войти в учетную запись на «Госуслугах» и отдать свой голос. Голосование завершится 1 декабря текущего года.

Город, который будет признан культурной столицей года, получит поддержку от государства на развитии экономики и туризма. Средства направят на реставрацию исторических зданий, организацию культурных мероприятий, фестивалей, а также на разработку экскурсионных маршрутов.

Ранее стало известно, что в Ростовской области отменили шествие «Бессмертного полка» в очном формате.

Читайте также:
Ростовский олигарх Саввиди вошел в список самых обедневших миллиардеров РоссииРостовчанам рассказали, что делать с биткоином в 2024 годуОбщественник предложил «перепрофилировать» бизнес наливаек после закрытия в Ростове
#Наталья Романова#Экономика#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Голосование#Госуслуги#Реставрация#Бессмертный полк#Нижний Новгород#Фестивали#Грозный
Подпишитесь
Проезд по М-4 «Дон» резко подорожает, а на СВО предложили отдавать машины нарушителей
Вчера, 15:20
Перепады температур от +12 до +30 градусов ожидаются в Ростовской области
Вчера, 13:59
В Ростове по Нариманова люди ходят с шокерами, чтобы защититься от стаи собак
Вчера, 11:25
Момент страшной аварии с автобусом в Ростовской области попал на видео
Вчера, 10:18
Центральный аппарат СК отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова-на-Дону
Вчера, 10:11
Море цветов и красок подарит ростовчанам цветущий «Весенний сад»
Вчера, 12:06
"