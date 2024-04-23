Ростов-на-Дону могут признать культурной столицей России

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Это звание в 2024 году присуждено Нижнему Новгороду, а в 2025 году — Грозному. Следующий город, который получит данный статус будет выбран жителями страны и экспертной комиссией конкурса «Культурная столица года».
Сейчас в списке претендентов на звание культурной столицы 26 городов. Среди них — Ростов-на-Дону. Главными соперниками донской столицы являются Владивосток, Владикавказ, Владимир, Ижевск, Сыктывкар и Тула.
Для выбора города-победителя необходимо войти в учетную запись на «Госуслугах» и отдать свой голос. Голосование завершится 1 декабря текущего года.
Город, который будет признан культурной столицей года, получит поддержку от государства на развитии экономики и туризма. Средства направят на реставрацию исторических зданий, организацию культурных мероприятий, фестивалей, а также на разработку экскурсионных маршрутов.
Ранее стало известно, что в Ростовской области отменили шествие «Бессмертного полка» в очном формате.