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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Ростовской области у школьницы подозревают корь

Школу в Ростове могут закрыть на карантин из-за кори

23 апреля 2024, 16:30
Фото: 1MI
В Ростовской области у школьницы подозревают корь
Минобразования Ростовской области сообщило о подозрении на корь у одного из учениц школы №3 в Ростове-на-Дону.

У школьницы наблюдается высокая температура. Она сдала анализы и ожидает результатов.

Согласно нормам СанПиНа, при выявлении очага инфекционного заболевания, с момента обнаружения первого больного и до 21 дня после выявления последнего заболевшего в коллектив не принимаются новые лица, не болевшие корью ранее и не привитые от этой инфекции.

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Также все непривитые сотрудники и учащиеся должны быть отстранены.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области пообещало предоставить обновленную статистическую информацию по ситуации с корью в регионе.

Ранее стало известно, что дин рабочий погиб, а другой надышался ядами при ремонте коллектора в Таганроге

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