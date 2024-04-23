Школу в Ростове могут закрыть на карантин из-за кори

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
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Updated Сегодня, 16:30
У школьницы наблюдается высокая температура. Она сдала анализы и ожидает результатов.
Согласно нормам СанПиНа, при выявлении очага инфекционного заболевания, с момента обнаружения первого больного и до 21 дня после выявления последнего заболевшего в коллектив не принимаются новые лица, не болевшие корью ранее и не привитые от этой инфекции.
Также все непривитые сотрудники и учащиеся должны быть отстранены.
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области пообещало предоставить обновленную статистическую информацию по ситуации с корью в регионе.
Ранее стало известно, что дин рабочий погиб, а другой надышался ядами при ремонте коллектора в Таганроге