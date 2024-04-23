Школу в Ростове могут закрыть на карантин из-за кори

Согласно нормам СанПиНа, при выявлении очага инфекционного заболевания, с момента обнаружения первого больного и до 21 дня после выявления последнего заболевшего в коллектив не принимаются новые лица, не болевшие корью ранее и не привитые от этой инфекции.