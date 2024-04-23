Стал известен точный прогноз погоды на майские праздники в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Первые длинные выходные пройдут с 28 апреля по 1 мая. В самом начале температура может подняться до +25 градусов, но после пойдет на спад.
В понедельник и вторник, 29 и 30 числа, воздух прогреется до +22 градусов и будет облачно. А 1 мая выглянет солнце, температура поднимется до +24 градусов.
Вторые длинные выходные пройдут с 9 по 12 мая. Средняя температура окажется на отметке +20 градусов, в эти периоды могут пройти дожди. Они ожидаются 9 и 11 числа.
Добавим, что в ночное время на праздниках температура будет опускаться до +12 градусов.
Ранее стало известно, когда начнется резкое потепление в Ростове.