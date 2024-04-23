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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Стал известен точный прогноз погоды на майские праздники в Ростове-на-Дону

Стал известен точный прогноз погоды на майские праздники в Ростове-на-Дону

23 апреля 2024, 08:06
Фото: donland.ru
Стал известен точный прогноз погоды на майские праздники в Ростове-на-Дону

Теплая и облачная погода сложится на майских праздника в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в этом году на майских праздниках температура воздуха будет выше +20 градусов, следует из прогнозов.

Первые длинные выходные пройдут с 28 апреля по 1 мая. В самом начале температура может подняться до +25 градусов, но после пойдет на спад.

В понедельник и вторник, 29 и 30 числа, воздух прогреется до +22 градусов и будет облачно. А 1 мая выглянет солнце, температура поднимется до +24 градусов.

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Вторые длинные выходные пройдут с 9 по 12 мая. Средняя температура окажется на отметке +20 градусов, в эти периоды могут пройти дожди. Они ожидаются 9 и 11 числа.

Добавим, что в ночное время на праздниках температура будет опускаться до +12 градусов.

Ранее стало известно, когда начнется резкое потепление в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Майские праздники
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