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Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:13

Масштабный выход к Дону сделают на Театральном спуске в Ростове после пожара

Стало известно, что сделают из выгоревшей территории Театралки в Ростове-на-Дону

23 апреля 2024, 05:11
Фото: 1MI

Масштабный выход к Дону сделают на Театральном спуске в Ростове после пожара

В Ростове-на-Дону завершилось планирование территории Театрального спуска, который пострадал после пожара, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сейчас утверждена документация для строительства проезжей части от Орловской до Закруткина. Это позволит начать реализацию проекта и выкупать участки.

Здесь хотят сделать большое транспортное кольцо, что в дальнейшем позволит реализовать масштабный выход к Дону. В результате появится единое рекреационное пространство с Береговой.

В старом аэропорту Ростова построят 1,8 млн квадратных метров квартир
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Это будет пешеходная зона, которая пройдет до набережной. Ширина этого участка не превысит 60 сантиметров.

Алексей Логвиненко рассказал, что строительства жилья здесь не предусмотрено.

Напомним, что в 2017 году в районе Театралки произошел один из крупнейших городских пожаров. Всего оказались уничтожены примерно 120 зданий.

Ранее стало известно, что в старом аэропорту Ростова построят 1,8 миллиона квадратных метров квартир.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Пожар#Строительство#Театралка
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