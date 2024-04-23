Стало известно, что сделают из выгоревшей территории Театралки в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Сейчас утверждена документация для строительства проезжей части от Орловской до Закруткина. Это позволит начать реализацию проекта и выкупать участки.
Здесь хотят сделать большое транспортное кольцо, что в дальнейшем позволит реализовать масштабный выход к Дону. В результате появится единое рекреационное пространство с Береговой.
Это будет пешеходная зона, которая пройдет до набережной. Ширина этого участка не превысит 60 сантиметров.
Алексей Логвиненко рассказал, что строительства жилья здесь не предусмотрено.
Напомним, что в 2017 году в районе Театралки произошел один из крупнейших городских пожаров. Всего оказались уничтожены примерно 120 зданий.
Ранее стало известно, что в старом аэропорту Ростова построят 1,8 миллиона квадратных метров квартир.