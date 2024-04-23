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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Эксперт Белякова рассказала, в каких сферах ростовчане не смогут найти работу

Стало известно, в каких сферах ростовчане вскоре не смогут найти работу

23 апреля 2024, 10:40
Фото: Unsplash
Эксперт Белякова рассказала, в каких сферах ростовчане не смогут найти работу

Эксперт Белякова рассказала, в каких сферах ростовчан заменят нейросети

Стремительное развитие искусственного интеллекта окажет очень сильное влияние на рынок труда в России, в том числе Ростовской области, рассказала RostovGazeta директор по развитию компании RedPad Games AG, учредитель ООО «Винчелли» Кристина Белякова.

По ее словам, ИИ будет все активнее вытеснять следующих специалистов:

Дизайнеры. Совсем заменить их ИИ пока не может, но способен взять на себя большую часть рутинной работы. Это позволит компаниям сокращать ставки.

Диктор. Искусственный интеллект может озвучивать тексты так, что их не отличишь от человеческой речи.

Переводчики. ИИ с каждым годом совершенствуется, в скором времени он будет способен переводить не хуже профессионального живого переводчика.

Кроме того, собеседница в этот список включила видеомонтажеров. По ее мнению, не нужно быть крутым специалистом по монтажу и тратить огромное количество времени на склейку кадров. ИИ сделает это быстро и достаточно качественно.

По ее мнению, не нужно быть крутым специалистом по монтажу и тратить огромное количество времени на склейку кадров. ИИ сделает это быстро и достаточно качественно.По ее мнению, не нужно быть крутым специалистом по монтажу и тратить огромное количество времени на склейку кадров. ИИ сделает это быстро и достаточно качественно.
По ее мнению, не нужно быть крутым специалистом по монтажу и тратить огромное количество времени на склейку кадров. ИИ сделает это быстро и достаточно качественно.
Фото: Unsplash
«В перечень можно добавить операторов колл-центров. Компаниям не нужно содержать огромный штат людей, принимающих звонки. За них это делает робот. Голосовые ИИ-системы внедрены уже во многих сферах и успешно справляются с задачей», — отметила Кристина Белякова.

Она добавила, что компании переходят на использование чат-ботов и веб-сайтов внутри мессенджеров. Этот инструмент успешно заменяет мобильное приложение, сайт и колл-центр. Клиент может, не уходя никуда из мессенджера, получить необходимую информацию о продукте, сделать заказ, купить, задать дополнительные вопросы.

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Крупные торговые сети с каждым годом увеличивают долю касс самообслуживания. Когда покупатели окончательно привыкнут к этому формату, кассиров останется минимум.

Эксперт уточнила, что уже сейчас активные туристы справляются собственными силами при подборе туров. В этом им помогают сервисы, работающие по ИИ-технологиям. Поэтому изменения могут коснуться и турагентов.

«Специалистов по недвижимости ИИ будет сложнее вытеснить, так как в этой сфере могут возникать множество непредвиденных ситуаций, но нейросеть может полностью взять на себя часть их функций, связанных с подбором недвижимости. Кроме того, бизнес доверит бухучет онлайн-сервисам, потому что это дешевле», — отметила собеседница.

Он включила в список и таксистов, так как, в ближайшие 10 лет, по ее мнению, автомобилями начнет управлять искусственный интеллект.

Ранее были названы самые востребованные специалисты в разных отраслях в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рынок труда#Искусственный интеллект#Дизайнеры
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