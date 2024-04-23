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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Ростовской области женщина сгорела от аккумулятора в розетке

Зарядка для дрели убила женщину в Ростовской области

23 апреля 2024, 11:04
Фото: МЧС по РО
В Ростовской области женщина сгорела от аккумулятора в розетке
Ночью в селе Истомино Аксайского района произошло возгорание жилого дома. Хозяева оставили заряжаться аккумулятор от электрической дрели в мастерской, сообщает МЧС Ростовской области.

Прибор загорелся, огонь перебросился на кровлю дома. Из дома успел выбраться только мужчина. Его жена не смогла выйти из помещения, так как отравилась едким дымом.

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Возгорание было на площади 200 квадратных метров. Его ликвидацией занимались 17 сотрудников МЧС России на четырех специализированных автомобилях.

Возгорание было на площади 200 квадратных метров.Возгорание было на площади 200 квадратных метров.
Возгорание было на площади 200 квадратных метров. Возгорание было на площади 200 квадратных метров.
Возгорание было на площади 200 квадратных метров. Возгорание было на площади 200 квадратных метров.
Возгорание было на площади 200 квадратных метров.
Фото: МЧС по РО

Сотрудники регионального МЧС призывают жителей области соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять технику на зарядке без присмотра и беречь устройства от перегрева. А также напоминают, что в доме всегда стоит устанавливать пожарные датчики и иметь огнетушитель.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону загорелась школа.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Пожар#Пожарная безопасность#Происшествия
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