Зарядка для дрели убила женщину в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Прибор загорелся, огонь перебросился на кровлю дома. Из дома успел выбраться только мужчина. Его жена не смогла выйти из помещения, так как отравилась едким дымом.
Возгорание было на площади 200 квадратных метров. Его ликвидацией занимались 17 сотрудников МЧС России на четырех специализированных автомобилях.
Сотрудники регионального МЧС призывают жителей области соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять технику на зарядке без присмотра и беречь устройства от перегрева. А также напоминают, что в доме всегда стоит устанавливать пожарные датчики и иметь огнетушитель.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону загорелась школа.