Зарядка для дрели убила женщину в Ростовской области

Сотрудники регионального МЧС призывают жителей области соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять технику на зарядке без присмотра и беречь устройства от перегрева. А также напоминают, что в доме всегда стоит устанавливать пожарные датчики и иметь огнетушитель.