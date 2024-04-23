Уголовное дело завели после гибели рабочего в коллекторе в Таганроге

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Трагедия произошла в понедельник, 22 апреля, когда рабочие ремонтировали коллектор. В результате один из них погиб, еще одного госпитализировали.
«Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза», — прокомментировали в Следкоме. Между тем, Telegram-каналы пишут, что сотрудники надышались ядовитых газов.
Теперь по статье о нарушении правил безопасности возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Подобное в регионе происходит не в первый раз. Напомним, в мае 2021 года в Дмитриадовке для проведения ремонта в канализационный коллектор спустились несколько сотрудников водоканала. Однако из-за утечки метана 12 человек отравились газом и погибли.