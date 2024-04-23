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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 13:31

Уголовное дело завели после гибели рабочего в коллекторе в Таганроге

Уголовное дело завели после гибели рабочего в коллекторе в Таганроге

23 апреля 2024, 13:29
Фото: rostov.sledcom.ru
Уголовное дело завели после гибели рабочего в коллекторе в Таганроге
В Ростовской области возбудили уголовное дело после отравления рабочих в коллекторе, сообщили в региональном УСКР.

Трагедия произошла в понедельник, 22 апреля, когда рабочие ремонтировали коллектор. В результате один из них погиб, еще одного госпитализировали.

«Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза», — прокомментировали в Следкоме. Между тем, Telegram-каналы пишут, что сотрудники надышались ядовитых газов.

Один рабочий погиб, а другой надышался ядами при ремонте коллектора в Таганроге
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Теперь по статье о нарушении правил безопасности возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Подобное в регионе происходит не в первый раз. Напомним, в мае 2021 года в Дмитриадовке для проведения ремонта в канализационный коллектор спустились несколько сотрудников водоканала. Однако из-за утечки метана 12 человек отравились газом и погибли.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Отравление#Коллектор#Происшествия
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