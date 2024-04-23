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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Стало известна причина эвакуации поликлиники в Ростове на Московской

В полиции Ростова рассказали, из-за чего экстренно эвакуировали поликлинику МВД

23 апреля 2024, 17:03
Фото: 1MI
Стало известна причина эвакуации поликлиники в Ростове на Московской
Стали известны подробности внезапной эвакуации поликлиники МВД, расположенной на улице Московской в Ростове-на-Дону, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Сообщение о якобы существующей опасности в здании поступило в дежурную часть Отдела полиции №3.

Полицейские совместно с представителями экстренных служб оперативно провели проверку помещений. Однако в результате обследования опасных объектов обнаружено не было.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, тревога, вызвавшая экстренную эвакуацию, оказалась ложной.

Все сотрудники медучреждения были выведены на улицу, но затем им разрешили вернуться в здание.

Ранее стало известно, что уголовное дело завели после гибели рабочего в коллекторе в Таганроге.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Поликлиника#МВД#Московская улица
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