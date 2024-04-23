В полиции Ростова рассказали, из-за чего экстренно эвакуировали поликлинику МВД

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Сообщение о якобы существующей опасности в здании поступило в дежурную часть Отдела полиции №3.
Полицейские совместно с представителями экстренных служб оперативно провели проверку помещений. Однако в результате обследования опасных объектов обнаружено не было.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, тревога, вызвавшая экстренную эвакуацию, оказалась ложной.
Все сотрудники медучреждения были выведены на улицу, но затем им разрешили вернуться в здание.
Ранее стало известно, что уголовное дело завели после гибели рабочего в коллекторе в Таганроге.