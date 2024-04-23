В Ростове будут судить директора строительной компании за хищение 191 млн рублей

Согласно проведенному расследованию, в период с 2013 по 2022 год директор строительной компании заключил договоры о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого комплекса в городе Аксае с 92 дольщиками. Однако он не собирался выполнять свои обязательства, присвоив при этом более 191 миллиона рублей, полученных от дольщиков.