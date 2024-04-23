В Ростове будут судить директора строительной компании за хищение 191 млн рублей

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Согласно проведенному расследованию, в период с 2013 по 2022 год директор строительной компании заключил договоры о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого комплекса в городе Аксае с 92 дольщиками. Однако он не собирался выполнять свои обязательства, присвоив при этом более 191 миллиона рублей, полученных от дольщиков.
По информации контролирующего органа, руководитель строительной фирмы распорядился украденными средствами по своему усмотрению, не предоставив обманутым дольщикам обещанное жилье.
В отношении директора компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
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