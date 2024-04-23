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Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В Ростове будут судить директора строительной компании за хищение 191 млн рублей

В Ростове будут судить директора строительной компании за хищение 191 млн рублей

23 апреля 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове будут судить директора строительной компании за хищение 191 млн рублей
Уголовное дело в отношении руководителя строительной организации, обвиняемого в крупном мошенничестве с деньгами дольщиков, передано в суд, сообщает прокуратура Ростовской области.

Согласно проведенному расследованию, в период с 2013 по 2022 год директор строительной компании заключил договоры о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого комплекса в городе Аксае с 92 дольщиками. Однако он не собирался выполнять свои обязательства, присвоив при этом более 191 миллиона рублей, полученных от дольщиков.

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По информации контролирующего органа, руководитель строительной фирмы распорядился украденными средствами по своему усмотрению, не предоставив обманутым дольщикам обещанное жилье.

В отношении директора компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее стало известно, что глава администрации Ростова предложил запретить МСК возводить новые дома.

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