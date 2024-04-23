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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:18

В Ростове-на-Дону началась экспертиза обрушившегося здания на Нариманова

В Ростове-на-Дону начали обследовать обрушившееся общежитие на Нариманова

23 апреля 2024, 12:15
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону началась экспертиза обрушившегося здания на Нариманова
В Ростове-на-Дону решили проверить здание на улице Нариманова, которое предстоит снести, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что пятиэтажное общежитие на улице Нариманова частично обрушилось в конце января. Тогда жильцы в экстренном порядке выбегали на холод, не успев забрать свои вещи и домашних животных.

Питомцев спасали уже позже, когда прошло несколько дней. В целом ситуация с этим зданием вызвала широкий общественный резонанс.

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В Ростове-на-Дону началась экспертиза обрушившегося здания на Нариманова
Видео: rostovgazeta.ru

Не так давно губернатор Василий Голубев рассказал, что это здание должны снести. А утром во вторник, 23 апреля, корреспондент побывал возле общежития и заметил рабочих, которые делали замеры трещин.

Ранее владельцы помещений говорили, что весной им обещали провести экспертизу, которая определит будущую судьбу дома.

Добавим, что собственники жилья рассказывают, что не могут забрать из дома дорогостоящую технику и личные вещи, например, семейные фотографии, сбережения и медали ветеранов.

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