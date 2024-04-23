В Ростове-на-Дону начали обследовать обрушившееся общежитие на Нариманова

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Напомним, что пятиэтажное общежитие на улице Нариманова частично обрушилось в конце января. Тогда жильцы в экстренном порядке выбегали на холод, не успев забрать свои вещи и домашних животных.
Питомцев спасали уже позже, когда прошло несколько дней. В целом ситуация с этим зданием вызвала широкий общественный резонанс.
Не так давно губернатор Василий Голубев рассказал, что это здание должны снести. А утром во вторник, 23 апреля, корреспондент побывал возле общежития и заметил рабочих, которые делали замеры трещин.
Ранее владельцы помещений говорили, что весной им обещали провести экспертизу, которая определит будущую судьбу дома.
Добавим, что собственники жилья рассказывают, что не могут забрать из дома дорогостоящую технику и личные вещи, например, семейные фотографии, сбережения и медали ветеранов.