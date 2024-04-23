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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Ростове-на-Дону протаранивший машину скорой таксист попал на видео

В Ростове-на-Дону такси протаранило скорую: видео

23 апреля 2024, 12:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону протаранивший машину скорой таксист попал на видео

Таксист в Ростове-на-Дону протаранил скорую во дворе жилого дома

В Ростове-на-Дону водитель такси врезался в автомобиль скорой помощи в одном из дворов, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам горожан, происшествие случилось на проспекте Солженицына, когда поссорились водитель и пассажир такси. Они начали выяснять отношения, из-за чего таксист вышел из транспорта на улицу, хотя двигатель работал.

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В Ростове-на-Дону протаранивший машину скорой таксист попал на видео
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«Машина поехала, водитель заскочил обратно и, видимо, перепутал педаль газа с тормозом, в результате чего въехал в автомобиль скорой помощи», — написал автор публикации. Пользователи в комментариях начали обвинять женщину, которая вывела сотрудника такси из себя.

Добавим, что официальной информации об аварии и пострадавших не поступало. В Интернете появилось видео, на котором показан момент столкновения.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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