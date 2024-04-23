В Ростове-на-Дону такси протаранило скорую: видео

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
По словам горожан, происшествие случилось на проспекте Солженицына, когда поссорились водитель и пассажир такси. Они начали выяснять отношения, из-за чего таксист вышел из транспорта на улицу, хотя двигатель работал.
«Машина поехала, водитель заскочил обратно и, видимо, перепутал педаль газа с тормозом, в результате чего въехал в автомобиль скорой помощи», — написал автор публикации. Пользователи в комментариях начали обвинять женщину, которая вывела сотрудника такси из себя.
Добавим, что официальной информации об аварии и пострадавших не поступало. В Интернете появилось видео, на котором показан момент столкновения.
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