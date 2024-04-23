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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Ростове на Текучева и Малиновского ограничат движение автомобилей

В Ростове на Текучева и Малиновского ограничат движение автомобилей

23 апреля 2024, 12:23
Фото: Donland.ru
В Ростове на Текучева и Малиновского ограничат движение автомобилей
С 23 апреля в Ростове-на-Дону введены временные ограничения на автомобильное движение по 2-му переулку и улице Текучёва, сообщает департамент транспорта и автодорог города.

В период с 23 апреля по 21 июня движение вдоль дома на улице Текучёва, 116 в Ростове-на-Дону будет прекращено из-за проведения работ по прокладке тепловой сети.

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Кроме того, с 27 апреля ограничения появятся на улице Малиновского и улице Таганрогская в интервалах времени с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 мск. Эти меры приняты в связи с созданием грузового каркаса.

Ранее эксперт объяснил причины подорожания проезда на М-4 в Ростовской области. Так, цены повысятся сразу на 8%.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#М-4#Подорожание проезда#Ограничение движения#Малиновского#Таганрогская
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