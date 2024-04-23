В Ростове на Текучева и Малиновского ограничат движение автомобилей

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В период с 23 апреля по 21 июня движение вдоль дома на улице Текучёва, 116 в Ростове-на-Дону будет прекращено из-за проведения работ по прокладке тепловой сети.
Кроме того, с 27 апреля ограничения появятся на улице Малиновского и улице Таганрогская в интервалах времени с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 мск. Эти меры приняты в связи с созданием грузового каркаса.
Ранее эксперт объяснил причины подорожания проезда на М-4 в Ростовской области. Так, цены повысятся сразу на 8%.